В Мариуполе начали большую переброску оккупантов на фронт

В Мариуполе начали большую переброску оккупантов на фронт1
- 14.10.2024, 11:06
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Замечена интересная особенность.
Большая переброска живой силы произошло через Мариуполь 13 октября. Грузовики двигались двумя колоннами на Времевское направление.
Об этом сообщает в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
«Снова более 20 грузовиков организованными двумя колоннами по маршруту Россия - Новоазовск - Мариуполь - Никольск - Розовско-Пологовская агломерация или Времевское направление», - рассказал он.
Как отметил Андрющенко, особенность этой переброски - отсутствие тактических маркировок на грузовиках, что доказывает подготовку новой наступательной операции, место которой россияне не определили до сих пор.