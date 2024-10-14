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В Мариуполе начали большую переброску оккупантов на фронт

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  • 14.10.2024, 11:06
  • 3,744
В Мариуполе начали большую переброску оккупантов на фронт

Замечена интересная особенность.

Большая переброска живой силы произошло через Мариуполь 13 октября. Грузовики двигались двумя колоннами на Времевское направление.

Об этом сообщает в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Снова более 20 грузовиков организованными двумя колоннами по маршруту Россия - Новоазовск - Мариуполь - Никольск - Розовско-Пологовская агломерация или Времевское направление», - рассказал он.

Как отметил Андрющенко, особенность этой переброски - отсутствие тактических маркировок на грузовиках, что доказывает подготовку новой наступательной операции, место которой россияне не определили до сих пор.

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