Белоруса задержали после разговора с провокатором в чат-рулетке4
- 14.10.2024, 11:09
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Он рассказал, что участвовал в протестах.
Белоруса задержали после разговора с провокатором в чат-рулетке, видео с ними опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал.
В разговоре с провластным провокатором Юрием Комаром парень говорит, что участвовал в протестах 2020 года и рассчитывал на смену власти. Но после парень понял, что «не надо смены власти, потому что отличная власть».
По какой статье задержан парень и где сейчас находится, неизвестно