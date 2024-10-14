Белоруса задержали после разговора с провокатором в чат-рулетке 4 14.10.2024, 11:09

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Юрий Комар

Он рассказал, что участвовал в протестах.

Белоруса задержали после разговора с провокатором в чат-рулетке, видео с ними опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал.

В разговоре с провластным провокатором Юрием Комаром парень говорит, что участвовал в протестах 2020 года и рассчитывал на смену власти. Но после парень понял, что «не надо смены власти, потому что отличная власть».

По какой статье задержан парень и где сейчас находится, неизвестно

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