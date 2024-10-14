В Беларуси растет широкая денежная масса 14.10.2024, 11:19

Однако рост был совсем небольшим.

По данным Национального Банка Беларуси, широкая денежная масса в нашей стране за первый месяц осени вновь стала больше, однако рост был совсем небольшим, пишет myfin.by.

Как сообщили в Нацбанке, на 1 октября 2024 года объем широкой денежной массы в Беларуси составил 81,84 млрд рублей. За сентябрь показатель увеличился незначительно (+0,04%), хотя в августе он вырос на на 2,7%.

Наличных денег в обороте стало на 177,6 млн рублей больше, чем в начале сентября – их объем достиг 11,31 млрд рублей (+1,6%).

Денежный агрегат увеличился на 3,6% до 27 млрд рублей, денежная масса в национальном определении – на 3,7% до 47,83 млрд рублей, рублевая денежная масса – на 3,5% до 49,69 млрд рублей.

Резко снизился общий объем валютных вкладов снизился – сразу на $605,9 млн до $9,85 млрд (-5,8%). При этом депозиты физлиц сократились на $45,4 млн до $4,36 млрд, а юрлиц – на $560,5 млн до $5,49 млрд.

Широкая денежная масса – это условная величина, которая служит для того, чтобы понять уровень обеспеченности экономики денежными средствами.

Этот показатель складывается из совокупного объема наличных в обороте у населения и в кассах организаций, за исключением банков, безналичных денег во вкладах до востребования и на расчетных счетах организаций и предпринимателей, срочных вкладов физических и юридических лиц в национальной и иных валютах, а также вложений в драгоценных металлах или камнях, стоимости ценных бумаг, за исключением акций.

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