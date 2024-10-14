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Начался новый суд над активисткой «Европейской Беларуси» Полиной Шарендо-Панасюк

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  • 14.10.2024, 11:58
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Начался новый суд над активисткой «Европейской Беларуси» Полиной Шарендо-Панасюк

Политзаключенную судят в Речице.

Сегодня, 14 октября, в Речице начинается суд над политзаключенной, активисткой гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полиной Шарендо-Панасюк. Ее обвиняют по статье о «злостном неповиновении администрации колонии».

Дело будет рассматривать судья Станислав Иванютенко, который в прошлом году уже судил политзаключенную и добавил ей год лишения свободы, сообщает правозащитный центр «Весна».

Напомним, Полина Шарендо-Панасюк должна была выйти на свободу 21 мая, но в тот день выяснилось, что ее перевели из колонии в СИЗО и предъявили новое обвинение — в злостном неповиновении требованиям администрации колонии. Это ее третье обвинение по этой статье.

В 2021 году Полину Шарендо-Панасюк осудили на два года лишения свободы. В апреле 2022 года она получила еще один год колонии по ст. 411 УК («Злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения»). Этот срок должен был закончиться 6 августа 2023 года, но на активистку «Европейской Беларуси» завели еще одно дело за «неповиновение» и добавили 1 год лишения свободы.

За эти годы Полину Шарендо-Панасюк несколько раз помещали в ШИЗО, а также на шесть месяцев отправили в ПКТ. Полина находится в полной изоляции. В колонии у активистки «Европейской Беларуси» сильно ухудшилось здоровье. У активистки диагностировали серьезное заболевание — хронический панкреатит средней степени тяжести. В тюрьме оно может стать для политзаключенной смертельным.

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