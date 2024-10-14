ВСУ разгромили мощный штурм россиян на Донбассе с танками и пехотой 3 14.10.2024, 12:02

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Колонны оккупантов разбили на Кураховском направлении.

ВСУ отразили массированную атаку российских войск на Кураховском направлении фронта в Донецкой области.

Россияне попали под шквальный удар украинских подразделений и были разгромлены. Сообщается о тяжелых потерях противника, пишет «Диалог.UA».

Всего в российском штурме было задействовано 30 единиц бронетехники, из них 5 танков и 25 бронемашин с десантом. ВСУ, отбивая атаку, сожгли 7 бронемашин с пехотой и 1 танк. Еще один танк был подбит.

Более того, в ходе боя погибли как минимум 33 российских солдата, еще столько же были ранены. Некоторые погибли в огне.

Вражеские колонны были обнаружены воздушной разведкой ВСУ, после чего атакованы артиллерийским огнем и беспилотниками-камикадзе, а часть российской техники уничтожена заранее заминированной трассой.

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