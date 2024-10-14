Удар по «Охотнику»: загадка российского секретного оружия, сбитого над Украиной 4 Абдужалил Абдурасулов, BBC

14.10.2024, 12:13

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ФОТО: Reuters

То, что произошло возле города Константиновка, было беспрецедентным.

Когда в небе над линией фронта на востоке Украины появляются два шлейфа — следа от реактивных двигателей, это, как правило, означает одно — российские самолеты собираются атаковать.

Но то, что произошло возле города Константиновка, было беспрецедентным. Нижний след разделился на две части, некий объект быстро ускорился по направлению к верхнему следу, и когда они пересеклись, небо осветила яркая оранжевая вспышка.

Был ли это, как многие полагали, российский военный самолет, сбивший другой в результате так называемого дружественного огня в 20 км от линии фронта, или украинский самолет сбил российский?

По упавшим обломкам заинтригованные украинцы вскоре узнали, что стали свидетелями уничтожения новейшего российского оружия — боевого беспилотника-невидимки С-70.

Это не обычный дрон. Это тяжелый беспилотный аппарат размером с истребитель, но без кабины, получивший название «Охотник». Его очень сложно обнаружить, и разработчики утверждают, что ему «почти нет аналогов» в мире.

Возможно, все это так, но в данном случае он явно сбился с пути, и похоже, что второй белый след в небе, заметный на видео, исходил от российского самолета Су-57, который, очевидно, преследовал беспилотник.

На этом старом снимке российского Министерства обороны Су-57 летит в тандеме с более ранней версией «Охотника». ФОТО: МО РФ

Российский самолет, возможно, пытался восстановить контакт с заблудившимся дроном, но, поскольку они оба летели в зону действия ПВО Украины, предположительно, было принято решение уничтожить «Охотник», чтобы не допустить его попадания в руки противника.

Ни Москва, ни Киев официально не прокомментировали произошедшее в небе над Константиновкой. Но эксперты полагают, что россияне, скорее всего, потеряли контроль над своим дроном, возможно, из-за помех со стороны украинских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В этой войне было использовано много разных дронов, но ничего подобного российскому С-70.

Он весит более 20 тонн и, как считается, его дальность составляет до 6 тысяч км.

Украинские следователи оперативно приехали на место крушения дрона и приступили к изучению обломков. ФОТО: Getty Images

По форме напоминающий стрелу, «Охотник» очень похож на американский X-47B, еще один боевой беспилотник-невидимку, созданный десять лет назад.

«Охотник» может нести бомбы и ракеты для поражения как наземных, так и воздушных целей, а также вести разведку.

И что немаловажно, он способен работать в связке с российскими истребителями пятого поколения Су-57.

Разработка «Охотника» ведется с 2012 года, его первый полет состоялся в 2019 году.

Но до прошлых выходных не было никаких доказательств того, что эти беспилотники использовались Россией за два с половиной года войны в Украине.

Ранее в этом году его, как сообщается, заметили на аэродроме Ахтубинска на юге России, который служит одной из стартовых площадок для авиаударов по Украине.

Поэтому не исключено, что неудачный полет над Константиновкой был одной из первых попыток Москвы испытать свое новое оружие в боевых условиях.

Сообщается, что на месте крушения «Охотника» были обнаружены обломки одной из самых разрушительных российских планирующих бомб дальнего действия Д-30.

Бомбы этого образца применялись в Харькове и стали причной множества жертв и разрушений. ФОТО: Getty Images

Это смертоносное оружие использует спутниковую навигацию, что делает его еще более опасным.

Так что же делал «Охотник» в совместном полете с Су-57? По мнению киевского эксперта в сфере авиации Анатолия Храпчинского, военный самолет мог передать сигнал беспилотнику с наземной базы, чтобы тот расширил охват поставленной задачи.

Неудача беспилотника-невидимки, несомненно, станет большим ударом для российской армии. Он должен был быть запущен в производство в этом году, но очевидно, что он еще не готов.

Предполагается, что Россия успела построить четыре экспериментальных С-70, и вполне возможно, что тот, который был сбит в небе над Украиной, являлся самым совершенным из четырех. Несмотря на то, что беспилотник был уничтожен, украинская сторона все еще может собрать ценную информацию об «Охотнике».

«Мы можем узнать, есть ли у него собственные устройства радиолокации, которые работают на поиск целей, или эти устройства используются на самих ракетах, — поясняет Анатолий Храпчинский. — Получение такой информации поможет нам понять, что и как они (дроны) используют. Используют ли они бомбы или ракеты с наведением, которые запускают с заранее указанными координатами, или они могут подсвечивать цель (для более точного попадания)».

После простого изучения изображений с места крушения, по мнению эксперта, становится ясно, что дрон не вполне оправдывает свое название невидимки.

По его словам, поскольку сопло двигателя имеет круглую форму, его можно обнаружить радаром. То же самое касается и множества заклепок на аппарате, которые, скорее всего, сделаны из алюминия.

Нет сомнений в том, что обломки будут изучать украинские инженеры, а их выводы будут переданы западным партнерам Киева.

И все же этот инцидент показывает, что россияне не стоят на месте, полагаясь только на свои огромные человеческие ресурсы и традиционные вооружения.

Они работают над новыми и более ухищренными способами ведения войны. И то, что не удалось сегодня, может получиться в следующий раз.

Абдужалил Абдурасулов, BBC

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