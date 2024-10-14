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Самый популярный Renault возродили в новом формате

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  • 14.10.2024, 12:35
  • 1,800
Самый популярный Renault возродили в новом формате

Продажи электрокроссовера начнутся в 2025 году.

На автошоу в Париже представили новый Renault 4 E-Tech. Самую массовую модель в истории марки возродили в новом формате — теперь это электрокроссовер. О нем рассказали на официальном сайте (Renault https://media.renault.com/renault-4-e-tech-electric-the-most-versatile-electric-vehicle-in-the-b-segment/?lang=eng).

Дизайн Renault 4 E-Tech

Электрокар внешне очень напоминает оригинальный Renault 4 1961 года, выпущенный тиражом в более чем 8 млн экземпляров. У него характерный двухобъемный силуэт с высоким капотом и малыми углами наклона стоек. Спереди сымитировали решетку радиатора и дополнили ее подсветкой. Сохранены сдвижная крыша, круглые фары и узкие фонари, однако оптика у них современная — светодиодная.

Все версии модели получили 18-дюймовые диски. К тому же, кроссовер несколько крупнее знаменитого предка.

Размеры Renault 4 E-Tech:

длина — 4,14 м;

ширина — 1,8 м;

высота — 1,57 м;

колесная база — 2,62 м;

масса — 1410 кг.

Интерьер Renault 4 E-Tech

В салоне Renault 4 E-Tech преобладают рубленые линии. На передней панели установили два 10-дюймовых дисплея. Кроссовер имеет просторный салон и 420-литровый багажник, а также немало отделений для мелких вещей общим объемом 23,3 л.

За доплату новый Renault 4 E-Tech можно персонализировать — выбрать яркий цвет кузова, декор или необычную отделку салона. Также среди опций есть 410-ваттная акустика Harman Kardon с 9 динамиками.

Электромобиль Renault 4, характеристики

Кроссовер построен на платформе хэтчбека Renault 5 E-Tech и использует его силовые установки. Модель предложат в двух версиях.

Urban range — мотор на 120 л.с. и 225 Нм, батарея емкостью 40 кВт∙ч, запас хода 300 км;

Comfort range — мотор на 150 л.с. и 245 Нм, батарея емкостью 52 кВт∙ч, запас хода 400 км.

У всех Renault 4 2025 максимальная скорость ограничена на 150 км/ч. Более мощный вариант разгоняется до 100 км/ч за 8,5 с.

Быстрая зарядка батареи (постоянным током мощностью до 100 кВт) на 80% занимает полчаса. Также есть функция двунаправленной зарядки — можно питать током разнообразные электроприборы.

Цена Renault 4 E-Tech составит менее, чем 30 000 евро. Продажи электрокроссовера начнутся в 2025 году.

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