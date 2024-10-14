Bild: ВСУ могут принять важное решение по Курской области 8 14.10.2024, 12:58

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Уже в ближайшие недели или месяцы.

Динамика боев в Курской области РФ такова, что россияне медленно, но продвигаются, вытесняя украинцев.

Анализируя ситуацию в Курской области после начала операции ВСУ, эксперт по анализу открытых данных Юлиан Репке пришел к выводу, что украинцы могут покинуть российскую территорию в ближайшие недели или месяцы, пишет 14 октября BILD.

Репке отмечает, что войска РФ продолжают наступать на позиции ВСУ в Курской области с запада, на села Любимовка и Новоивановка, они также выбили украинцев из последнего села возле райцентра Коренево. Кроме того, войска РФ сокращают украинский плацдарм и с востока.

Как отмечает аналитик Bild, динамика в Курской области такова, что примерно после трех месяцев боев «Россия по большей части смогла вернуть себе контроль».

«Хотя большая битва за Суджу, единственный взятый украинцами город, еще даже не началась. Поэтому пока мы не знаем, как долго украинцы смогут там продержаться, насколько хорошую оборону они там выстроили. Скорее всего, мы увидим это уже в ближайшие недели, самое позднее — месяцы», — предполагает Юлиан Репке.

Аналитик также сообщил, что ВС РФ все чаще применяют в Курской области дроны, которые управляются через оптоволоконный кабель с дальнобойностью до 8 км — украинские системы РЭБ против них бессильны.

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