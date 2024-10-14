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Банкротится компания, продукцию которой многие белорусы держали в руках

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  • 14.10.2024, 13:08
  • 3,360
Банкротится компания, продукцию которой многие белорусы держали в руках

Или видели в магазинах.

В Беларуси банкротится компания «Бланк Лэйблс», связанная с крупным производителем этикеток. Это следует из данных, размещенных в едином госреестре сведений о банкротстве.

Компания «Бланк Лэйблс» производит самоклеящиеся этикетки, она работает под маркой «Флекс-н-Ролл». Фирма также входит в группу компаний «Флекс-н-Ролл», которая считается одним из крупнейших в регионе производителей этикеток для различной продукции. Сама же банкротящаяся фирма занималась печатью полиграфической продукции. Заявление в суд о банкротстве подала компания «Флекс-Н-Ролл Рус» — это «сестра» фирмы «Бланк Лэйблс».

В феврале этого года основатели решили ликвидировать эту фирму, но выяснилось, что долги у нее превышают имеющиеся средства. Отчасти это связано с большой суммой долга перед «Бланк Лэйблс» одного из заказчиков.

Так, общая сумма имущества компании 6,38 млн рублей, из которых 4,4 млн — это задолженность перед ней «Парандаш-Ч» (она тоже банкротится и также связана с этой группой компаний). А сумма долга предприятия составляет 6,58 млн рублей.

Также фирма пыталась в сентябре заработать на продаже некоторого имущества. Однако покупателей тогда не нашлось.

10 октября Экономический суд Минска открыл конкурсное производство по делу «Бланк Лэйблс».

Конкурсное производство — процедура экономической несостоятельности (банкротства). Ее проводят для максимально возможного удовлетворения требований кредиторов в определенной очередности, защиты прав и законных интересов должника, а также кредиторов и иных лиц в процедуре санации (оздоровления). Если невозможно провести санацию или отсутствуют для нее основания, то запускается ликвидационное производство должника.

«Флекс-н-Ролл» основал в Беларуси в 2003 году бизнесмен Борис Стерин. С ним работают многие крупные беларусские предприятия. Оно печатает этикетки для продукции многих известных брендов, среди которых этикетки кофе Barista, воды «Славная», алкопродукции «Налiбокi» и «Сваяк», некоторых косметических средств Markell, шампуня «Вiтэкс».

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