Назван последний день, когда белорусы могут обменять банкноты образца 2000 года 14.10.2024, 13:49

Нацбанк предупредил.

В Национальном банке Беларуси предупредили, что 31 декабря заканчивается прием старых купюр образца 2000-го года. Банкноты, которые ходили до деноминации, можно по-прежнему обменять в кассах Нацбанка без ограничений и комиссии. Интересно, что изначально период обмена старых купюр установили до 31 декабря 2021 года, однако впоследствии его продлили еще на 3 года.

Обмен денежных знаков образца 2000 года на банкноты и монеты действующего номинального ряда осуществляется в соотношении 10 000:1.

Например, купюру номиналом 100 белорусских рублей образца 2000 года в Нацбанке обменяют на 1 копейку образца 2009 года, а банкнота номиналом 50000 белорусских рублей образца 2000 года при обмене составит 5 белорусских рублей в банкнотах или монетах нового образца.

При этом в финансовом учреждении добавили, что с 1 января 2025 года купюры номиналом 100, 500, 1000, 5000, 10000, 20000, 50000, 100000 и 200000 белорусских рублей образца 2000 года будут считаться недействительными (утратившими силу законного платежного средства).

Кассы Национального банка расположены в Минске по ул. Толстого, 6. Режим работы касс: понедельник – четверг с 8:30 до 15:30, пятница – с 8:30 до 14:30, суббота и воскресенье – выходные дни. В предпраздничные дни время работы касс сокращается на 1 час, рассказали в пресс-службе Нацбанка Беларуси.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com