По заветам Лукашенко: МТЗ будет выпускать топоры

По заветам Лукашенко: МТЗ будет выпускать топоры11
- 14.10.2024, 14:19
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Минский тракторный завод в 2025 году собирается освоить выпуск топоров. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
«В качестве производственной площадки рассматривается механический цех № 7. Там будет организован отдельный участок для обработки лезвий, для которого закупят весь комплекс необходимого оборудования. Планируется наладить выпуск топоров шести типоразмеров», — рассказали в МТЗ.
Отметим, в конце мая этого года Александр Лукашенко поехал на оршанский завод «Легмаш». Там его показали топор для колки дров. Тогда же он поручил КГК взять под контроль производство данных инструментов.