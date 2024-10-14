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По заветам Лукашенко: МТЗ будет выпускать топоры

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  • 14.10.2024, 14:19
  • 3,822
По заветам Лукашенко: МТЗ будет выпускать топоры

Трактора больше не продаются?

Минский тракторный завод в 2025 году собирается освоить выпуск топоров. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«В качестве производственной площадки рассматривается механический цех № 7. Там будет организован отдельный участок для обработки лезвий, для которого закупят весь комплекс необходимого оборудования. Планируется наладить выпуск топоров шести типоразмеров», — рассказали в МТЗ.

Отметим, в конце мая этого года Александр Лукашенко поехал на оршанский завод «Легмаш». Там его показали топор для колки дров. Тогда же он поручил КГК взять под контроль производство данных инструментов.

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