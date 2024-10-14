«Успела ребенка родить, а квартиры все нет» 14.10.2024, 14:31

В Смолевичах два года не могут сдать дом на полсотни квартир.

Когда заходит разговор о новостройках в Смолевичах, в памяти в первую очередь всплывают симпатичные мапидовские домики, построенные для минских очередников. Однако в городе-спутнике возводятся не только образцовые кварталы для бывших столичных жителей. Хватает и других высоток. И вот их появление на свет не всегда проходит гладко. На то, что скромный — всего на 54 квартиры — дом не может сдаться уже почти два года, пожаловались сразу несколько дольщиков. Люди не только устали жить в неведении, но и опасаются, что их девятиэтажка в итоге будет введена в эксплуатацию с целым набором «косяков», пишет Onliner.

Очередники плюс дольщики со стороны

Сдачи одноподъездного дома веселенькой расцветки на улице Лявданского ждет целый калейдоскоп дольщиков. Бóльшая часть метров в г-образной высотке предназначена для медработников, педагогов и сотрудников силовых ведомств. Однако с десяток квартир попали на рынок: в начале 2023-го подключиться к стройке мог любой желающий, были бы деньги. Одним из «свободных дольщиков» стала Екатерина.

— Я живу в Смолевичах и в последние годы внимательно присматривалась к новостройкам в своем городе: устала уже жить на съемных метрах, хотелось чего-то своего, стабильного. На то, что позовут строиться из исполкома, рассчитывать не приходилось: слишком маленький у меня стаж нахождения в очереди нуждающихся, поэтому ловила именно коммерческие предложения, — объясняет, как оказалась дольщицей, девушка. — И вот однажды, проезжая по улице Лявданского, я увидела на строительном заборе рекламную растяжку о квартирах на продажу. Решила узнать, что почем.

Смолевичские дольщики не избалованы красивыми офисами застройщиков: никаких тебе демонстрационных комнат, приветственных чашечек кофе и подарков. Все строго (если не сказать сурово).

— Оказалось, что дом возводит Бобруйский завод крупнопанельного домостроения. Так как организация не местная, заключение договора проходило в офисе-вагончике прямо возле стройплощадки. Документы я подписала в конце апреля 2023 года. Тогда мне пообещали, что дом сдадут в течение трех месяцев. В принципе, в это можно было поверить: коробка уже стояла. Казалось, дело за малым: к концу лета отдадут ключи, и можно будет заняться ремонтом своей однокомнатной квартиры (метры передавались в черновом варианте), — вспоминает, как мечтала о быстром заселении, Екатерина.

Один квадратный метр обошелся девушке в 1800 рублей. Сейчас таких цен не сыщешь даже в Смолевичах, не говоря уже про Минск. Но полтора года назад ситуация была совсем иная. Дольщица оплатила первый взнос, открыла кредитную линию и принялась ждать. Однако вместо приглашения на приемку квартиры она получила дополнительное соглашение, в котором говорилось о переносе сроков сдачи. А затем еще одно, и еще.

— Сначала нам обещали, что справятся к декабрю, затем перенесли дату ближе к лету. А потом и вовсе перестали озвучивать какую-то конкретику. В итоге прошло уже больше года, а ключей так и нет. И никто не знает, когда они будут. Мне не известно, чтобы застройщик как-то объяснял ситуацию. Одно время среди дольщиков ходили слухи, мол, вся проблема заключается в том, что дом не могут подключить к воде и электричеству. Но опять же: мы сами узнаем информацию по крупицам и делаем выводы. Это не официальные заявления.

При этом строителей на объекте видим крайне редко: когда кто-то появляется, это целое событие, которое обсуждается всем чатом. Понятно, что с такими темпами нам придется еще долго ждать заселения, — переживает Екатерина.

В мае нынешнего года дольщики инициировали общую встречу, на которой в том числе были представители исполкома. После этого дело в какой-то мере сдвинулось с мертвой точки: будущим собственникам разрешили по согласованию с застройщиком заходить в свои квартиры. Но увиденное людей не обрадовало.

— Во многих квартирах дефекты. Понятно, что бóльшую часть из них можно исправить самостоятельно, но как быть с тем, что квартиры текут? А еще в подъездах происходит не пойми что: установлены треснутые стекла, видны потеки, общая неряшливость. Боюсь, что в итоге в таком виде дом и примут. Наши соседи, которые строились с этим же застройщиком, уже настрадались — у них из стен и розеток текла вода. Не хотелось бы, чтобы у нас было то же самое.

Очень обидно, что так вышло. Нам выделяли хороший кредит: в первый год ставка была всего полтора процента. То есть предполагалось, что за это время, пока платить надо немного, можно успеть сделать ремонт, обжиться. А в результате платим мы уже прилично, а метров все еще нет, — переживает Екатерина.

Вообще, высотка на Лявданского уже попадала в новости. Вы можете помнить событие, произошедшее в мае 2024-го: тогда у строительной люльки, на которой находились рабочие, красившие фасад, оборвался один из тросов. Как говорится, все не слава богу.

«Успела ребенка родить, а квартиры все нет»

При этом Екатерина еще не самый заждавшийся человек. Те, кто подключились к стройке с самого начала, находятся в подвешенном состоянии уже два года. Ведь в их договорах срок сдачи был обозначен и вовсе октябрем 2022 года.

Анастасия — медработник. В Смолевичи девушка попала в 2021 году по распределению. Через год с небольшим молодому специалисту предложили построить собственную квартиру. Вот это поддержка!

— Я жила в Минске и каждый день ездила на работу в Смолевичи. Конечно, уставала от этого. Но что было делать? О том, чтобы обзавестись собственным жильем, не думала: цены неподъемные. А тут такое предложение: кто-то из коллег отказался от квартиры, и строиться позвали меня. Сразу даже не поверила, растерялась и взяла время на раздумье, но меня предупредили: лучше соглашайся сейчас, потому что потом цены будут совсем другие, — вспоминает Анастасия.

«Квадрат» в 48-метровой однокомнатной квартире оценили в районе 1500 рублей. Также молодому специалисту выделили субсидию, покрывающую примерно треть стоимости жилья. Остальную сумму надо было внести своими деньгами.

— О застройщике я ничего не знала. Да и вопросов поначалу не возникало: дом рос. И только когда начались переносы сроков, стала читать и поняла, что мы не первые, у кого проблемы. В итоге я уже успела не только поработать, но и забеременеть, родить, выйти в отпуск по уходу за ребенком, а дом так и не сдали. Приходится по-прежнему жить на съемной квартире. И ждать. А очень хотелось бы уже заселиться в свое, — продолжает собеседница.

Однушка Анастасии расположена на девятом этаже. К счастью, говорит девушка, крышу в доме смонтировали хорошо: на голову не капает. Но на лоджии потеки по углам можно видеть регулярно.

— Причем представитель застройщика говорит мне, что в этом нет ничего страшного: мол, стяжку свою сделаете, и будет нормально. Но это же сырость!

Еще во время дождей течет по стыку, который находится возле окна. И исправлять это не торопятся.

Я уже не говорю про трещины по углам. В принципе, мы все готовы исправить и переделать сами, лишь бы квартира была сухая. А этого добиться пока не получается.

Что самое интересное: когда общаемся с застройщиком, он просит не приводить с собой на приемку специалистов. Якобы мы сами должны все осматривать. Но я же медработник, как я могу знать строительные нормы? — удивляется Анастасия.

Есть причины

За разъяснением ситуации обратились на Бобруйский завод крупнопанельного домостроения. Там не стали отрицать проблему и пояснили, что сдать дом в июле 2024-го «не смогли по причине неготовности инженерно-транспортной инфраструктуры к жилому дому, устройством которой завод не занимается».

Почему не сделали это раньше, в прописанные в договоре сроки? Оказывается, в течение 2023 года работы на объекте приостанавливались семь (!) раз. А в течение 2024-го — два раза. «Акты о приостановке оформлялись на основании данных бухгалтерского учета о задолженности дольщиков в соответствии с требованиями законодательства», — отметил застройщик.

Что касается качества строительства, на которое жалуются дольщики, то на заводе обещают исправить все, что будет внесено в акты приемки-передачи объекта. «Дольщик имеет право потребовать от застройщика безвозмездного устранения недостатков объекта долевого строительства в срок не более трех месяцев. Срок для устранения недостатков начинает отсчитываться с даты подписания сторонами акта приемки-передачи объекта долевого строительства с перечнем замечаний. Таким образом, после ввода объекта в эксплуатацию при приемке-передачи квартиры дольщик может реализовать свое право указать на недостатки и потребовать их устранения в установленные сроки», — пояснил застройщик.

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