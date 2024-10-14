Симоньян опозорилась с «Космодемьянской»
- 14.10.2024, 15:06
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Разоблачен очередной фейк пропагандистки.
РФ-пропаганда разгоняет фейк о гибели в СИЗО Одессы активистки с триколором. Симоньян сравнила «мученически умершую» с Космодемьянской. На самом деле Елена жива и уже дома
Женщина, задержанная в Одессе за демонстрацию российского флага, жива и находится под домашним арестом. Об этом украинской корреспондентке «Можем объяснить» Владе Людиной сообщили в Нацполиции Одесской области. «О каком СИЗО в принципе может идти речь?» — говорит представитель полиции.
Елена Чесакова была участницей одесского антимайдана с 2014 года, ее видели в пророссийском палаточном лагере на Куликовом поле. 7 октября в день рождения Путина Чесакова попыталась повесить российский флаг на постамент снесенного памятника Екатерине II. Ее задержали местные жители и передали полиции. Против женщины возбудили дело об оправдании российской агрессии.
Фейк о смерти Чесаковой распространялся на фоне истории с гибелью в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной. Она была задержана в августе 2023 года в оккупированной Запорожской области. 10 октября 24-го отец Рощиной получил письмо от российского Минобороны о том, что она умерла 19 сентября, причины и обстоятельства смерти не сообщались.