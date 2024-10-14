Симоньян опозорилась с «Космодемьянской» 14.10.2024, 15:06

2,528

Разоблачен очередной фейк пропагандистки.

РФ-пропаганда разгоняет фейк о гибели в СИЗО Одессы активистки с триколором. Симоньян сравнила «мученически умершую» с Космодемьянской. На самом деле Елена жива и уже дома

Женщина, задержанная в Одессе за демонстрацию российского флага, жива и находится под домашним арестом. Об этом украинской корреспондентке «Можем объяснить» Владе Людиной сообщили в Нацполиции Одесской области. «О каком СИЗО в принципе может идти речь?» — говорит представитель полиции.

Елена Чесакова была участницей одесского антимайдана с 2014 года, ее видели в пророссийском палаточном лагере на Куликовом поле. 7 октября в день рождения Путина Чесакова попыталась повесить российский флаг на постамент снесенного памятника Екатерине II. Ее задержали местные жители и передали полиции. Против женщины возбудили дело об оправдании российской агрессии.

Фейк о смерти Чесаковой распространялся на фоне истории с гибелью в российском плену украинской журналистки Виктории Рощиной. Она была задержана в августе 2023 года в оккупированной Запорожской области. 10 октября 24-го отец Рощиной получил письмо от российского Минобороны о том, что она умерла 19 сентября, причины и обстоятельства смерти не сообщались.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com