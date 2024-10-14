Горела почти неделю: появились фото уничтоженной нефтебазы РФ в Феодосии
- 14.10.2024, 15:16
Пожар повредил 12 резервуаров, восемь из них полностью выгорели.
Нефтебаза в Феодосии, которую украинские военные атаковали 7 октября, почти уничтожена. В сети показали фото после пожара.
Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».
Пожар на нефтяном терминале в Феодосии тушили почти неделю. Огонь был ликвидирован в субботу, 12 октября.
«Спустя неделю после начала пожара нефтебаза в Феодосии выглядит так - обгоревшие резервуары и хлопья пены в озерах вылитой при тушении пожара воды», - говорится в сообщении.
Пожар повредил 12 резервуаров, восемь из них полностью уничтожены. Также сгорели строения на территории базы. Кроме резервуаров, также была сильно повреждена инфраструктура терминала.