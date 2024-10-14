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Горела почти неделю: появились фото уничтоженной нефтебазы РФ в Феодосии

  • 14.10.2024, 15:16
Горела почти неделю: появились фото уничтоженной нефтебазы РФ в Феодосии

Пожар повредил 12 резервуаров, восемь из них полностью выгорели.

Нефтебаза в Феодосии, которую украинские военные атаковали 7 октября, почти уничтожена. В сети показали фото после пожара.

Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский ветер».

Пожар на нефтяном терминале в Феодосии тушили почти неделю. Огонь был ликвидирован в субботу, 12 октября.

«Спустя неделю после начала пожара нефтебаза в Феодосии выглядит так - обгоревшие резервуары и хлопья пены в озерах вылитой при тушении пожара воды», - говорится в сообщении.

Пожар повредил 12 резервуаров, восемь из них полностью уничтожены. Также сгорели строения на территории базы. Кроме резервуаров, также была сильно повреждена инфраструктура терминала.

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