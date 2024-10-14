Bloomberg: Путин паникует 14.10.2024, 15:30

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С этим связаны его заявления о желании нарушить «красные линии» Запада.

Российский диктатор Владимир Путин решительно настроен «испытать красные линии Запада», а также будет готов к военному конфликту с НАТО до 2030 года. Об этом заявил президент Федеральной разведывательной службы (БНД) Германии Бруно Каль, пишет Bloomberg.

По его словам, президент России хочет расширить сферу влияния Кремля в Европе и вытеснить вооруженные силы США с континента, ведь его расходы на оборону превышают уровень ЕС.

«Кремль рассматривает Запад - и Германию также - как противника», - отметил Каль.

Он подчеркнул, что вероятность того, что НАТО в какой-то момент может применить положение о взаимной обороне, является высокой.

В то же время один из высокопоставленных чиновников, который знаком с дискуссиями в НАТО, на условиях анонимности отметил для Bloomberg, что такие предупреждения могут быть паническими.

«Путин, скорее всего, воздержится от прямой конфронтации и сосредоточится на таких видах деятельности, как дезинформационные кампании, кибератаки и саботаж», - цитирует издание слова чиновника.

В то же время Каль добавил, что сейчас федеральная разведывательная служба Германии фиксирует агрессивную деятельность российских спецслужб, в том числе возросший уровень шпионажа и саботажа.

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