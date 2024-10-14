Столтенберг признал ошибку НАТО в отношении Украины 14.10.2024, 15:38

Йенс Столтенберг

Фото: Charter97.org

Киеву нужно было поставлять оружие.

Непредоставление Украине военной поддержки облегчило полномасштабное вторжение России в страну.

Уверенность в этом высказал уже бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Spiegel.

«Это должно стать уроком на будущее для всех партнеров НАТО. Мы инвестируем в нашу военную мощь не для того, чтобы вести войну, а для того, чтобы предотвратить ее», — заявил Столтенберг, добавив, что в противном случае не только Россия, но и остальные страны не будут воспринимать Альянс всерьез.

По словам бывшего генсека НАТО, некоторые союзники поставляли оружие, но этого было недостаточно.

«Мы должны признать это сами себе. В то время мы думали, что более умеренный курс лучше. Было слишком мало понимания срочности предоставления военной и финансовой помощи для создания мощной украинской армии и предотвращения российского вторжения. Это была ошибка», — говорит Столтенберг.

Бывший генсек НАТО также заверил, что изменения, происходящие в России, растущая агрессивность российского диктатора Путина не остались незамеченными. После незаконной аннексии Крыма страны-члены НАТО укрепили общую оборону, впервые после окончания холодной войны были боевые войска на восточном фланге Альянса.

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