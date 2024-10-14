Глава разведки Германии заявил о подготовке России к нападению на НАТО 4 14.10.2024, 15:52

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До 2030 года.

Россия может атаковать НАТО до 2030 года, заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии Бруно Каль. «Российские вооруженные силы должны быть готовы нанести удар по НАТО не позднее конца этого десятилетия», — отметил он на слушаниях в Комитете парламентского контроля Бундестага, сообщает N-TV.

По словам Каля, Кремль рассматривает Германию как противника, поскольку Берлин является вторым по величине сторонником Киева. Он также подчеркнул, что вероятность применения НАТО статьи о взаимной обороне в ближайшие годы будет оставаться высокой.

Владимир Путин стремится не только расширить влияние Кремля в Европе, но и вытеснить военное присутствие США с континента, так как оборонные расходы Соединенных Штатов значительно превышают расходы стран Европейского союза, добавил глава немецкой разведки: «Мы находимся в прямой конфронтации с Россией». Каль также сообщил, что что Путин преследует цель не только захватить Украину, но и «фактически стремится к созданию нового мирового порядка».

В январе The Times, ссылаясь на высокопоставленных военных из Германии, США и Нидерландов, писала, что НАТО располагает примерно тремя годами для подготовки к возможной атаке России. Нападение, как предполагают в альянсе, может начаться с кибератак и ракетных ударов по тыловым военным и гражданским объектам в Европе, что приведет к дезорганизации путей снабжения и нарушению оборонных возможностей.

Основной целью нападения может стать Германия, через территорию которой проходят ключевые маршруты для обеспечения войск и их переброски на передовые позиции. Под угрозой окажутся такие объекты, как заводы вооружений и боеприпасов, командные центры, электростанции, мосты и железные дороги.

Ранее военные и политические лидеры НАТО неоднократно предупреждали о возможном вторжении России на территорию стран альянса в ближайшем будущем: по их оценкам, это может произойти в период от нескольких до двадцати лет. Пересмотреть вероятность войны руководство НАТО заставили разведданные о возможностях РФ по производству вооружений и пополнению армии военнослужащими.

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