The Hill: Харрис повысила шансы демократов на захват власти в нижней палате Конгресса 2 14.10.2024, 16:33

1,230

Энтузиазм среди избирателей повысился.

У демократов есть неплохие шансы взять контроль над Палатой представителей — в значительной степени благодаря поддержке вице-президента Камалы Харрис, возглавляющей избирательный список.

Летом появились первые признаки того, что замена президента Байдена Харрис как кандидата в президенты от Демократической партии усилила шансы демократов на захват нижней палаты. Законодатели по всей стране сообщали о всплеске сбора средств, волонтерства в кампании и всеобщего энтузиазма среди избирателей, которого не хватало, когда Байден был кандидатом, пишет The Hill.

Спустя почти три месяца внешние эксперты по выборам указывают на достоверные данные, подтверждающие эти утверждения, говоря, что Харрис, безусловно, была важным фактором для перспектив демократов на следующих выборах.

«Она [Харрис] оказала наиболее положительное влияние [на демократов] в местах с большим количеством небелого населения, которое весной и летом было очень пассивным, а сейчас демонстрирует более высокую явку, чем если бы Байден остался номинантом», — сказал Дэвид Вассерман, старший редактор и аналитик по выборам в Cook Political Report.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com