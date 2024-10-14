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В Беларусь идут дожди

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  • 14.10.2024, 16:37
В Беларусь идут дожди

Завтра они пройдут по всей стране.

Во вторник, 15 октября, почти по всей Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман.

В ночное время температура воздуха составит от +2 до +8 (в Минске — 5-7 тепла), в дневное — от +7 до +13 (в столице — от +9 до +11).

В среду осадки ожидаются уже только местами по стране. Ночью прогнозируются заморозки —  до -2 градусов. Днем будет до +12. В четверг без осадков. В ночное время почти по всей Беларуси возможны заморозки — до -4.

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