В Беларусь идут дожди

В Беларусь идут дожди1
- 14.10.2024, 16:37
Завтра они пройдут по всей стране.
Во вторник, 15 октября, почти по всей Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен слабый туман.
В ночное время температура воздуха составит от +2 до +8 (в Минске — 5-7 тепла), в дневное — от +7 до +13 (в столице — от +9 до +11).
В среду осадки ожидаются уже только местами по стране. Ночью прогнозируются заморозки — до -2 градусов. Днем будет до +12. В четверг без осадков. В ночное время почти по всей Беларуси возможны заморозки — до -4.