закрыть
14 октября 2024, понедельник, 17:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В РФ мигрантов из Таджикистана и Узбекистана заставляют идти на войну с Украиной

  • 14.10.2024, 16:53
В РФ мигрантов из Таджикистана и Узбекистана заставляют идти на войну с Украиной

Речь об осужденных.

Сотрудники колоний принуждают выходцев из Центральной Азии, отбывающих сроки в российских тюрьмах, подписывать контракт на войну с Украиной, сообщает «Настоящее время».

С редакцией связался уроженец Таджикистана Джовид, отбывающий срок в российской тюрьме. Ему 32 года, и ему осталось отбывать всего семь месяцев из семи лет. По его словам, заключенные из Таджикистана и Узбекистана находятся в критической ситуации, так как не хотят воевать, но не могут находиться в текущих условиях в колонии.

«Люди не знают, что делать. Говорят, лучше покончить с собой, чем отказаться от гражданства и пойти на войну. Если не подпишешься — помещают в штрафной изолятор. Если подписываешь отказную от гражданства, заявление отправляют в Таджикистан. Потом оформляют необходимые бумаги и посылают на войну», — сообщил осужденный.

Джовид не знает, сколько заключенных подписали контракт, но он и его знакомые не хотят отказываться от гражданства Таджикистана и подвергаются дополнительному давлению. Он подчеркнул, что особое воздействие оказывают на тех, чей срок подходит к концу.

Недавно группа заключенных-мигрантов из колонии написала в редакцию, утверждая, что в учреждении содержится около 400 человек с гражданством Узбекистана и Таджикистана. По их словам, сотрудники колонии грубо обращаются с ними и оскорбляют по религиозному признаку, призывая других заключенных избивать мигрантов. В письме заключенных говорится, что им угрожают отправкой на войну в Украину, если они не подчинятся.

«Они говорят, что отправят на войну кого хотят. Предлагают идти по своей инициативе, чтобы попасть в лучшие места, а принудительно — на передовую, где шансов выжить нет», — пишут мигранты.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина