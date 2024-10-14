В РФ мигрантов из Таджикистана и Узбекистана заставляют идти на войну с Украиной 14.10.2024, 16:53

Речь об осужденных.

Сотрудники колоний принуждают выходцев из Центральной Азии, отбывающих сроки в российских тюрьмах, подписывать контракт на войну с Украиной, сообщает «Настоящее время».

С редакцией связался уроженец Таджикистана Джовид, отбывающий срок в российской тюрьме. Ему 32 года, и ему осталось отбывать всего семь месяцев из семи лет. По его словам, заключенные из Таджикистана и Узбекистана находятся в критической ситуации, так как не хотят воевать, но не могут находиться в текущих условиях в колонии.

«Люди не знают, что делать. Говорят, лучше покончить с собой, чем отказаться от гражданства и пойти на войну. Если не подпишешься — помещают в штрафной изолятор. Если подписываешь отказную от гражданства, заявление отправляют в Таджикистан. Потом оформляют необходимые бумаги и посылают на войну», — сообщил осужденный.

Джовид не знает, сколько заключенных подписали контракт, но он и его знакомые не хотят отказываться от гражданства Таджикистана и подвергаются дополнительному давлению. Он подчеркнул, что особое воздействие оказывают на тех, чей срок подходит к концу.

Недавно группа заключенных-мигрантов из колонии написала в редакцию, утверждая, что в учреждении содержится около 400 человек с гражданством Узбекистана и Таджикистана. По их словам, сотрудники колонии грубо обращаются с ними и оскорбляют по религиозному признаку, призывая других заключенных избивать мигрантов. В письме заключенных говорится, что им угрожают отправкой на войну в Украину, если они не подчинятся.

«Они говорят, что отправят на войну кого хотят. Предлагают идти по своей инициативе, чтобы попасть в лучшие места, а принудительно — на передовую, где шансов выжить нет», — пишут мигранты.

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