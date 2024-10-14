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В Польше показали, как будут укреплять границу с Беларусью

  • 14.10.2024, 16:57
В Польше показали, как будут укреплять границу с Беларусью

Программа стоимостью $2,5 миллиарда охватит 800 километров границ.

В Польше представили масштабный проект укрепления границы с Беларусью и Россией в рамках программы «Восточного щита». Стоимость проекта составляет 10 млрд злотых (примерно 2,5 миллиарда долларов) и охватывает 800 км польских границ.

Сегодня на полигоне в Ожише премьер-министр Польши Дональд Туск и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш наблюдали за эпизодом учебного штурма условным противником укреплений, которые будут возводиться на границе.

«Восточный щит» - это долгосрочный проект, направленный на эффективное сдерживание потенциального противника и предотвращение войны в Польше. Это мирная задача, подчеркнул Туск. Он также отметил, что программа реализуется в сотрудничестве со странами Балтии, которые также укрепляют свою границу.

На полигоне были оборудованы противотанковые рвы, полосы железобетонных противотанковых ежей, усиленные колючей проволокой, а также скрытые ловушки и боевые позиции польских военнослужащих. В результате атака была отражена, а условного противника задержали приготовленные средства контрмобильности.

Строительные работы по программе «Восточного щита» начнутся уже в этом году. На границе будут проведены инженерные работы для создания искусственных и естественных преград для продвижения противника в случае конфликта. Второй компонент программы - повышение мобильности польских войск для переброски резервов к месту прорыва. Еще один элемент связан с использованием беспилотников, средств РЭБ и противодействием дронам.

Завершить реализацию программы планируется в 2028 году.

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