В национальном парке «Припятский» нашли гриб-коралл
- 14.10.2024, 17:44
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Фотофакт.
В Национальном парке «Припятский» на юге Беларуси нашли редкий для страны гриб — ежовик коралловидный (Hericium coralloides). Он включен в Красную книгу Беларуси, а внешне напоминает морской коралл.
Как рассказали в «Припятском», ежовик коралловидный имеет третью категорию охраны, что означает, что он не находится под непосредственной угрозой исчезновения в настоящее время, но его вымирание возможно в будущем.
«Плодовое тело необычной формы и похоже на веточки коралла. Молодые плодовые тела выделяются на фоне деревьев своей белой окраской», — отметили в парке.