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Второй энергоблок БелАЭС включили в сеть после ремонта

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  • 14.10.2024, 18:10
Второй энергоблок БелАЭС включили в сеть после ремонта

Заменили ядерное топливо.

В ходе ремонта второго энергоблока Белорусской АЭС, который завершился 14 октября, заменили отработавшее ядерное топливо на свежее, сообщили в «Белэнерго».

«В активную зону реактора загружено около 25 % тепловыделяющих сборок со свежим ядерным топливом», - сообщили в Белэнерго.

Также ТО прошли около 12 тысяч единиц оборудования станции, был проведен эксплуатационный контроль металла оборудования, в том числе корпуса реактора, и трубопроводов АЭС. Проведен радиографический контроль металла 748 сварных соединений.

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