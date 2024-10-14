закрыть
14 октября 2024, понедельник, 18:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси появятся электронные больничные

  • 14.10.2024, 18:27
В Беларуси появятся электронные больничные

Уже в конце текущего года.

Пилотный проект по внедрению электронных больничных стартует в Беларуси в конце 2024 года и продлится в 2025 году, сообщает Фонд соцзащиты населения Минтруда и соцзащиты Беларуси со ссылкой на управляющую Фондом Юлию Бердникову.

По ее словам, по этому вопросу Фонд плотно работает с Минздравом. Как только пилотный проект по электронным листкам нетрудоспособности будет отработан и апробирован, Фонд приступит к изменению законодательства в этой части.

«Будем идти по пути упрощения вопросов по назначению пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам со стороны работодателей», - отметила Юлия Бердникова.

Специалист напомнила, что в сентябре 2024 в мобильном приложении ФСЗН появились параметры, используемые для расчета пособия по временной нетрудоспособности. Теперь работник по каждому своему больничному листу может ознакомиться с расчетными величинами для его назначения, а именно размером среднедневного заработка и продолжительностью уплаты обязательных страховых взносов в бюджет ФСЗН.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина