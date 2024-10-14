В Беларуси появятся электронные больничные
- 14.10.2024, 18:27
Уже в конце текущего года.
Пилотный проект по внедрению электронных больничных стартует в Беларуси в конце 2024 года и продлится в 2025 году, сообщает Фонд соцзащиты населения Минтруда и соцзащиты Беларуси со ссылкой на управляющую Фондом Юлию Бердникову.
По ее словам, по этому вопросу Фонд плотно работает с Минздравом. Как только пилотный проект по электронным листкам нетрудоспособности будет отработан и апробирован, Фонд приступит к изменению законодательства в этой части.
«Будем идти по пути упрощения вопросов по назначению пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам со стороны работодателей», - отметила Юлия Бердникова.
Специалист напомнила, что в сентябре 2024 в мобильном приложении ФСЗН появились параметры, используемые для расчета пособия по временной нетрудоспособности. Теперь работник по каждому своему больничному листу может ознакомиться с расчетными величинами для его назначения, а именно размером среднедневного заработка и продолжительностью уплаты обязательных страховых взносов в бюджет ФСЗН.