В Анталье задержали россиянку, бросившую младенца в туалете аэропорта

В Анталье задержали россиянку, бросившую младенца в туалете аэропорта3
- 14.10.2024, 18:54
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Новорожденного обнаружила уборщица.
В аэропорту Антальи задержали гражданку России, которая оставила новорожденного ребенка в туалете для людей с инвалидностью, сообщает турецкое издание Hürriyet.
Генконсульство России в Анталье подтвердило, что двух россиян задержали после инцидента, дипломаты находятся на связи с матерью новорожденного. Мама и ребенок находятся в больнице.
По данным Hürriyet, инцидент произошел вечером 13 октября. Гражданка России перед вылетом в Москву зашла в туалет для людей с ограниченными возможностями вместе с подругой. Они оставили младенца в уборной и пошли на паспортный контроль. Новорожденного через 12 минут обнаружила уборщица. Двух граждан России успели задержать до вылета, отмечает издание.