Зеленский провел Ставку
- 14.10.2024, 19:01
Президент Украины заслушал аналитику от ГУР и о фронте от Сырского.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 октября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсудили оперативную ситуацию по всей линии фронта.
Об этом президент Украины написал в Telegram.
По словам Зеленского, во время Ставки был заслушан доклад главнокомандующего Александра Сырского. Он касался оперативной ситуации по всей длине фронта. Особенно речь шла о Покровском и Кураховском направлениях.
«Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине. Ребята держатся и контратакуют», - написал Зеленский.
Также во время Ставки Главное управление разведки и Служба внешней разведки доложили Зеленскому о том, кто именно помогает России вести ее захватническую войну против Украины — военно, экономически, политически, открыто и скрыто. Также обсуждался вопрос о том, какие шаги нужно предпринять Украине и ее партнерам, чтобы ослабить эти союзы.
«Был доклад Министерства обороны по контрактации на текущий и следующий периоды, в частности с использованием партнерской помощи, по инвестициям наших ключевых партнеров в украинский ОПК», - подчеркнул президент Украины.