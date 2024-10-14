Зеленский провел Ставку 14.10.2024, 19:01

Владимир Зеленский

Президент Украины заслушал аналитику от ГУР и о фронте от Сырского.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 октября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсудили оперативную ситуацию по всей линии фронта.

Об этом президент Украины написал в Telegram.

По словам Зеленского, во время Ставки был заслушан доклад главнокомандующего Александра Сырского. Он касался оперативной ситуации по всей длине фронта. Особенно речь шла о Покровском и Кураховском направлениях.

«Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине. Ребята держатся и контратакуют», - написал Зеленский.

Также во время Ставки Главное управление разведки и Служба внешней разведки доложили Зеленскому о том, кто именно помогает России вести ее захватническую войну против Украины — военно, экономически, политически, открыто и скрыто. Также обсуждался вопрос о том, какие шаги нужно предпринять Украине и ее партнерам, чтобы ослабить эти союзы.

«Был доклад Министерства обороны по контрактации на текущий и следующий периоды, в частности с использованием партнерской помощи, по инвестициям наших ключевых партнеров в украинский ОПК», - подчеркнул президент Украины.

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