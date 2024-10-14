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Две белорусские теннисистки выиграли турниры серии ITF

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  • 14.10.2024, 19:26
Две белорусские теннисистки выиграли турниры серии ITF
Юлия Готовко

Юлия Готовко победила на турнире во Франции, Кристина Дмитрук – в Португалии.

Сразу две белорусские спортсменки завоевали престижные награды на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Так, 13 октября Юлия Готовко (№529 WTA) выиграла турнир категории W35 во французском Сен-Пере с призовым фондом $25 тыс.

В финале белоруска была сильнее представительницы Турции Айла Аксу (№297 WTA) со счетом 7:6, 7:6. Матч длился 1 час 47 минут.

Этот трофей стал первым для 24-летней Готовко в нынешнем сезоне.

Также достигла вершины и Кристина Дмитрук (№371 WTA), которая завоевала награду в Португалии на турнире категории W50 с призовым фондом $40 тыс.

Она одолела в двух сетах француженку Ясмин Мансури со счетом 6:4, 6:3 за 1 час 17 минут.

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