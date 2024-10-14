Две белорусские теннисистки выиграли турниры серии ITF

Две белорусские теннисистки выиграли турниры серии ITF1
- 14.10.2024, 19:26
Юлия Готовко победила на турнире во Франции, Кристина Дмитрук – в Португалии.
Сразу две белорусские спортсменки завоевали престижные награды на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).
Так, 13 октября Юлия Готовко (№529 WTA) выиграла турнир категории W35 во французском Сен-Пере с призовым фондом $25 тыс.
В финале белоруска была сильнее представительницы Турции Айла Аксу (№297 WTA) со счетом 7:6, 7:6. Матч длился 1 час 47 минут.
Этот трофей стал первым для 24-летней Готовко в нынешнем сезоне.
Также достигла вершины и Кристина Дмитрук (№371 WTA), которая завоевала награду в Португалии на турнире категории W50 с призовым фондом $40 тыс.
Она одолела в двух сетах француженку Ясмин Мансури со счетом 6:4, 6:3 за 1 час 17 минут.