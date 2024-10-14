WSJ: Китай собрал армию шпионов в 600 тысяч человек 5 14.10.2024, 19:52

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У западных спецслужб не хватает ресурсов, чтобы им противостоять.

Разведывательные операции Китая, от кибератак и подкупа политиков до промышленного и научного шпионажа, по своим масштабам превышают деятельность КГБ времен холодной войны. У западных спецслужб не хватает ресурсов, чтобы им противостоять.

С момента прихода к власти в 2012 г. председатель КНР Си Цзиньпин поставил обеспечение национальной безопасности во главу угла, требуя и от чиновников, и от простых граждан противостоять угрозам китайским интересам. «Безопасность – необходимое условие для развития, а развитие – гарантия безопасности, – говорил Си партийным чиновникам. – Безопасность и развитие должны идти рука об руку».

В результате, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на оценки западных разведок, образовалась гигантская армия шпионов, борьба с которой осложняется тем, что она проводит децентрализованные операции. Ими занимается множество ведомств и частных компаний, чьи методы выглядят бессистемно, так как действуют они в значительной степени автономно и, как представляется, лишь в общем смысле руководствуются целями, которые озвучивает руководство Компартии Китая.

По данным ФБР, численность поддерживаемых Китаем хакеров как минимум в 50 раз превышает численность киберперсонала ведомства. «Хакерская программа Китая превосходит по масштабам аналогичные программы всех остальных крупных государств вместе взятых», – говорил в начале года директор ФБР Кристофер Урэй. По оценкам одного из европейских агентств, в китайских операциях по сбору разведданных и обеспечению безопасности могут участвовать до 600 000 человек.

Противодействие таким действиям Китая осложняется тем, что, в отличие от других авторитарных государств, таких как Россия и Иран, западные экономики тесно связаны с китайской в производственной и торговой сферах. Большинство стран не могут себе позволить ввести санкции против Китая и выслать его дипломатов, «Китай особенный», заявил недавно заявил Кен Маккаллум, генеральный директор службы внутренней безопасности Великобритании MI5.

Редкая неделя проходит без предупреждения западных спецслужб о китайской угрозе, пишет WSJ. На прошлой американские власти стали изучать последствия последнего взлома, в результате которого хакеры могли получить доступ к системе, используемой федеральным правительством для организации санкционированных судом прослушек. В сентябре ФБР сообщило, что связанная с китайским государством фирма взломала в США, Великобритании, Франции, Румынии и других странах 260 000 подключенных к интернету устройств, включая камеры и маршрутизаторы. Проведенное Конгрессом расследование показало, что в китайские грузовые краны, работающие в морских портах США, была встроена технология, которая могла позволить тайно ими управлять. Конгрессмены также запретили Пентагону использовать для захода военных судов любые порты в мире, где используется китайская платформа для обработки грузов Logink.

Весной китайские шпионы были арестованы в Германии и Великобритании за приобретение специального лазера и отправку его в Китай в нарушение мер экспортного контроля, слежку за Европарламентом и преследование китайских диссидентов. По данным MI5, с 2022 г. китайские агенты связывались через LinkedIn не менее чем с 20 000 британцев в попытке побудить их поделиться конфиденциальной информацией.

Кэти Хочул, бывшая высокопоставленная помощница губернатора штата Нью-Йорк, оказалась китайским агентом. Таковым же оказался помощник депутата Максимилиана Краха, члена ультраправой партии «Альтернатива для Германии».

А в 2023 г. бельгийская националистическая партия «Фламандский интерес» исключила из своих рядов Франка Крейельмана, когда выяснилось, что он принимал деньги от китайского шпиона в обмен на выполнение различных заданий, полезных для Пекина. Ранее Крейельман был известен своей пророссийской позицией, ездил в Москву и публично выступал против западной помощи Украине.

Еще одна сложность в борьбе с китайскими шпионами заключается в том, что Пекин не играет по старым правилам, которых придерживались разведчики разных стран. Его, похоже, не волнует, что его агентов ловят с поличным, и, в отличие от России, он редко соглашается на их обмен.

Дополнительное измерение китайской разведывательной деятельности придает экономический шпионаж. Западные страны, прежде всего США, в последние годы старались ограничить попадание передовых технологий в Китай. Между тем, рост его экономики серьезно замедлился как по фундаментальным причинам (экспортоориентированная модель догоняющего развития себя исчерпала, а лопнувший на рынке недвижимости гигантский пузырь тянет за собой многие отрасли), так и в результате политики Си, который серьезно ограничил инициативность частного бизнеса и не желает проводить реформы, которые способствовали бы росту потребительского сектора.

В этой ситуации разведывательный аппарат будет стараться заполучить инновации и технологии из-за рубежа и пытаться заставить замолчать критиков. «Все сводится к безопасности режима», – говорит Найджел Инкстер, бывший директор по операциям британской службы внешней разведки MI6.

Европейские спецслужбы предупреждают, что китайские студенты и приглашенные в Европу ученые являются одной из главных целей китайской разведки. MI5 призывает университеты быть осторожными при сотрудничестве с китайскими консалтинговыми компаниями, лабораториями и учебными заведениями, чтобы не передать им ненароком ценную интеллектуальную собственность.

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