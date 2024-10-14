закрыть
14 октября 2024, понедельник, 20:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ: Китай собрал армию шпионов в 600 тысяч человек

5
  • 14.10.2024, 19:52
  • 2,040
WSJ: Китай собрал армию шпионов в 600 тысяч человек

У западных спецслужб не хватает ресурсов, чтобы им противостоять.

Разведывательные операции Китая, от кибератак и подкупа политиков до промышленного и научного шпионажа, по своим масштабам превышают деятельность КГБ времен холодной войны. У западных спецслужб не хватает ресурсов, чтобы им противостоять.

С момента прихода к власти в 2012 г. председатель КНР Си Цзиньпин поставил обеспечение национальной безопасности во главу угла, требуя и от чиновников, и от простых граждан противостоять угрозам китайским интересам. «Безопасность – необходимое условие для развития, а развитие – гарантия безопасности, – говорил Си партийным чиновникам. – Безопасность и развитие должны идти рука об руку».

В результате, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на оценки западных разведок, образовалась гигантская армия шпионов, борьба с которой осложняется тем, что она проводит децентрализованные операции. Ими занимается множество ведомств и частных компаний, чьи методы выглядят бессистемно, так как действуют они в значительной степени автономно и, как представляется, лишь в общем смысле руководствуются целями, которые озвучивает руководство Компартии Китая.

По данным ФБР, численность поддерживаемых Китаем хакеров как минимум в 50 раз превышает численность киберперсонала ведомства. «Хакерская программа Китая превосходит по масштабам аналогичные программы всех остальных крупных государств вместе взятых», – говорил в начале года директор ФБР Кристофер Урэй. По оценкам одного из европейских агентств, в китайских операциях по сбору разведданных и обеспечению безопасности могут участвовать до 600 000 человек.

Противодействие таким действиям Китая осложняется тем, что, в отличие от других авторитарных государств, таких как Россия и Иран, западные экономики тесно связаны с китайской в производственной и торговой сферах. Большинство стран не могут себе позволить ввести санкции против Китая и выслать его дипломатов, «Китай особенный», заявил недавно заявил Кен Маккаллум, генеральный директор службы внутренней безопасности Великобритании MI5.

Редкая неделя проходит без предупреждения западных спецслужб о китайской угрозе, пишет WSJ. На прошлой американские власти стали изучать последствия последнего взлома, в результате которого хакеры могли получить доступ к системе, используемой федеральным правительством для организации санкционированных судом прослушек. В сентябре ФБР сообщило, что связанная с китайским государством фирма взломала в США, Великобритании, Франции, Румынии и других странах 260 000 подключенных к интернету устройств, включая камеры и маршрутизаторы. Проведенное Конгрессом расследование показало, что в китайские грузовые краны, работающие в морских портах США, была встроена технология, которая могла позволить тайно ими управлять. Конгрессмены также запретили Пентагону использовать для захода военных судов любые порты в мире, где используется китайская платформа для обработки грузов Logink.

Весной китайские шпионы были арестованы в Германии и Великобритании за приобретение специального лазера и отправку его в Китай в нарушение мер экспортного контроля, слежку за Европарламентом и преследование китайских диссидентов. По данным MI5, с 2022 г. китайские агенты связывались через LinkedIn не менее чем с 20 000 британцев в попытке побудить их поделиться конфиденциальной информацией.

Кэти Хочул, бывшая высокопоставленная помощница губернатора штата Нью-Йорк, оказалась китайским агентом. Таковым же оказался помощник депутата Максимилиана Краха, члена ультраправой партии «Альтернатива для Германии».

А в 2023 г. бельгийская националистическая партия «Фламандский интерес» исключила из своих рядов Франка Крейельмана, когда выяснилось, что он принимал деньги от китайского шпиона в обмен на выполнение различных заданий, полезных для Пекина. Ранее Крейельман был известен своей пророссийской позицией, ездил в Москву и публично выступал против западной помощи Украине.

Еще одна сложность в борьбе с китайскими шпионами заключается в том, что Пекин не играет по старым правилам, которых придерживались разведчики разных стран. Его, похоже, не волнует, что его агентов ловят с поличным, и, в отличие от России, он редко соглашается на их обмен.

Дополнительное измерение китайской разведывательной деятельности придает экономический шпионаж. Западные страны, прежде всего США, в последние годы старались ограничить попадание передовых технологий в Китай. Между тем, рост его экономики серьезно замедлился как по фундаментальным причинам (экспортоориентированная модель догоняющего развития себя исчерпала, а лопнувший на рынке недвижимости гигантский пузырь тянет за собой многие отрасли), так и в результате политики Си, который серьезно ограничил инициативность частного бизнеса и не желает проводить реформы, которые способствовали бы росту потребительского сектора.

В этой ситуации разведывательный аппарат будет стараться заполучить инновации и технологии из-за рубежа и пытаться заставить замолчать критиков. «Все сводится к безопасности режима», – говорит Найджел Инкстер, бывший директор по операциям британской службы внешней разведки MI6.

Европейские спецслужбы предупреждают, что китайские студенты и приглашенные в Европу ученые являются одной из главных целей китайской разведки. MI5 призывает университеты быть осторожными при сотрудничестве с китайскими консалтинговыми компаниями, лабораториями и учебными заведениями, чтобы не передать им ненароком ценную интеллектуальную собственность.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина