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Белорус пошел в грибы, а в итоге нашел противотанковые мины

  • 14.10.2024, 20:08
  • 1,176
Белорус пошел в грибы, а в итоге нашел противотанковые мины
Иллюстративное фото

Фотофакт.

Белорусские леса таят в себе много неожиданного. Летом мы писали о девушке, которая наткнулась на трех медведей, а сейчас удивил грибник Сергей. Во время очередной вылазки в лес мужчина вместо боровиков нарвался на боеприпасы.

Издание fishingby.com пишет, что Сергей увлекается рыбалкой, но на этот раз решил отправиться за грибами. И, бродя по лесу, он наткнулся на старые боеприпасы — противотанковые мины.

«Решил проехать в разведку по грибы, но кроме пары маслят и двух противотанковых ТМ-46 ничего не нашел. Вызвал милицию, и сразу же еще нашлась граната. Самое обидное, что черные копатели их выкапывают и бросают. А возьмет кто-нибудь, надумает разобрать — пиши пропало», — рассказал Сергей.

На место прибыли сотрудники милиции и вызвали саперов. Специалисты изъяли мины и гранаты.

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