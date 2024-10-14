Лучший двор выбрали в столице Беларуси 14.10.2024, 20:27

Фотофакт.

По итогам оценки состояния дворов в Минске лучшим был признан тот, что находится возле домов №11/1 и 11/2 на улице Заславской, передает агентство «Минск-Новости».

На площадке три основные локации: для малышей, детей постарше, а также для занятий спортом – с воркаут-конструкциями, уличными тренажерами и теннисным столом. На некотором отдалении находится площадка для выгула собак.

Также выделяется новая скамейка-беседка с солнечной батареей на крыше и двумя разъемами для зарядки гаджетов. Мощности хватает, чтобы работать с ноутбуком даже ночью.

А еще во дворе установили новый велогараж на 27 подвесных и 30 стоячих мест, хранить велосипеды там можно и зимой.

Во дворе стараются сохранять баланс между старым и новым: так, около 20 лет назад жильцы за свои деньги установили скамейки-вишенки, и они до сих пор остаются местной изюминкой. Недавно ЖЭУ их отреставрировало и покрасило.

Лучший двор определяла комиссия Минского городского жилищного хозяйства с участием представителей руководства Мингорисполкома. Оценивали санитарное состояние, содержание усовершенствованных покрытий, детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, озеленение и цветочное оформление, а также участие жителей в благоустройстве.

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