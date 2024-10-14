Истинная цель санкций Игорь Эйдман

14.10.2024, 20:40

Игорь Эйдман

Цель находится не в экономической, а социально-психологической сфере.

Известные российские экономисты-эмигранты критикуют западные санкции - мол, неэффективны, часто вредны (например, мешают выводить капитал из России), а главное — они в принципе не в состоянии опрокинуть российскую экономику. Из этого делается вывод, что, раз санкции не работают, большую часть их нужно просто отменить.

Экономисты неправы. Да, санкции не в состоянии уничтожить российскую экономику (это в принципе невозможно в сегодняшних обстоятельствах). Однако они работают вполне неплохо. Просто у них другая, не утопическая цель. И находится она не в экономической, а социально-психологической сфере.

Объясню ее на примере из легендарных девяностых, когда приходилось вблизи наблюдать отстрые коммерческие конфликты. Главная задача в них — отравить жизнь сопернику, вогнать его в стресс, перманентно создавать ему проблемы, которые он должен срочно решать, отвлекаясь от главной линии противостояния. Только противник решил проблемы с налоговой, а ему создают неприятности с пожарной инспекцией, не успел он от нее откупиться, у него вдруг арестовывают ценного сотрудника, да ещё банк отказывает в обещанном кредите, и так далее. По отдельности эти проблемы не критичны, но все вместе отвлекают на себя внимание и ресурсы, вгоняют соперника в состояние перманентного стресса. В какой-то момент его нервы не выдерживают и он идет на уступки.

Задача западных санкций именно в этом. Они должны напрягать и стрессировать российский правящий класс и его кремлевскую верхушку. Таким образом им дают понять, что, пока идет агрессивная война, никакой нормализации не случится — их будут и дальше всячески гнобить.

Образ жизни большей части российской верхушки был таким: зарабатываем (воруем) в России, тратим и инвестируем на Западе. Санкции его сломали. Денег олигархи и чиновники меньше зарабатывать не стали, но тратить их в свое удовольствие по всему миру стало намного сложнее: дальше Дубая нос не сунешь. Более того, вводятся всё новые и новые санкции, заставляющие россиян каждый раз по новому выкручиваться, чтобы их обходить.

С начала войны российская верхушка живёт в стрессе. Кончено, она мечтала бы вернуться к прежней комфортной и спокойной жизни представителей маленького интернационального мира сверхбогачей, не знающих границ и ограничений. Санкции мотивируют её идти на риск и пытаться устранить Путина, чтобы вернуть себе «утерянный рай». Трудно прогнозировать, когда это произойдет, но шансы со временем растут.

Как только Путин, с его имперскими тараканами в голове, параноидальным бредом величия и манией преследования, будет свергнут, убит, умрет или потеряет дееспособность, российская верхушка сделает всё, чтобы вернуться в довоенную зону комфорта. Для этого России придется прекратить войну и, пождав хвост, уйти из Украины. На эту цель санкции и работают.

Апдейт. Если бы Запад, как предлагают российские оппозиционные экономисты, отменил даже самые экономически нецелесообразные санкции, российская верхушка приняла бы это за признак слабости, сигнал, что менять путинскую политику необязательно.

Игорь Эйдман, Telegram

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