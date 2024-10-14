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Боррель: ЕС нужно ужесточить санкции против российского экспорта нефти

  • 14.10.2024, 21:16
Боррель: ЕС нужно ужесточить санкции против российского экспорта нефти
Жозеп Боррель

Евросоюз готовит удар по теневому флоту РФ.

ЕС видит прогресс в борьбе с обходом санкций против России, но необходимы новые шаги. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге 14 октября глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Нам придется продолжить борьбу с обходом санкций, и начать надо с себя. Это начинается дома, а не только в странах, в которых происходит обход санкций путем реэкспорта <…> Мы должны усилить контроль со стороны компаний, экспортирующих критически важные компоненты в третьи страны», — отметил Боррель.

По его мнению, необходимо также ужесточить санкции против «российского теневого флота». «Мы настаиваем на новых предложениях по усилению санкций против этих судов», — отметил Боррель.

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