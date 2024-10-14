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Путин внес в Думу проект о ратификации договора с КНДР

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  • 14.10.2024, 22:01
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Путин внес в Думу проект о ратификации договора с КНДР

Он позволит Ким Чен Ыну вступить в войну.

Российский диктатор Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора «о всеобъемлющем стратегическом партнерстве» между РФ и КНДР. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщило российское издание «Медуза».

Этот договор был подписан 19 июня в Пхеньяне Путиным и Ким Чен Ыном.

Отмечается, что один из его пунктов позволяет КНДР вступить в войну против Украины на стороне России.

Но для этого Россия должна сама находиться «в состоянии войны», которую, по мнению властей РФ, она не ведет, пишет «Медуза».

Ранее 14 октября президент Украины Владимир Зеленский после докладов разведок заявил о «фактическом включении» Северной Кореи в войну.

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