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Skoda впервые показала свой новый кроссовер вживую

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  • 14.10.2024, 22:08
Skoda впервые показала свой новый кроссовер вживую

Фотофакт.

На Парижском автосалоне состоялась официальная премьера новейшего электрического кроссовера Skoda Elroq. Этот автомобиль первым примерил на себя новый дизайн Skoda и станет альтернативой популярному в Европе кроссу Karoq, передает av.by.

Новый кроссовер будет построен на платформе MEB от Volkswagen (её использует электрический Enyaq). Длина электромобиля составляет 4,48 м, ширина — 1,88 м, высота — 1,62 м, а колёсная база у Elroq равна 2 765 мм. Дорожный просвет у электрокроссовера — 186 мм, коэффициент аэродинамического сопротивления — 0,26—0,28 в зависимости от модификации.

Электромобиль предлагает широкий выбор батарей — от 55 до 82 кВт·ч, что позволяет достичь максимального пробега более 560 км. Самая мощная версия Elroq 85 развивает 210 кВт и доступна как с задним, так и с полным (исполнение 85x) приводом. Для других вариантов наибольшая скорость составляет 160 км/ч, а пробег варьируется от 370 до 560 км (в зависимости от ёмкости батареи).

Одной из главных особенностей Elroq является высокая скорость зарядки: подпитка от 10 до 80% происходит всего за 28 минут для машин с самой мощной батареей. «Меньшие» автомобили заряжаются за 24—25 минут.

В Европе приём заказов уже открыт, на выбор предложены четыре модификации. Стоит новинка от €33,9 тысячи — это всего на несколько сотен евро дороже Skoda Karoq с бензиновым двигателем.

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