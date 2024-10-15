Белорусы поспорили, какой квас лучше: «Лідскі» или «Аліварскі»3
- 15.10.2024, 7:41
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Разгорелась нешуточная дискуссия.
В ТikTok-аккаунте блогера Koko.by появился обзор на новинку от «Аливарии» — новогодний квас «Аліварскі» со вкусом «чарніка-чабор». Пользователи в комментариях поспорили, какой же белорусский квас все-таки вкуснее, пишет CityDog.
@kokobyy Нашел в магазине новый квас от Аливарии с очень необычным вкусом - черника и чабрец. ❓Кто уже тестил, как вам? 📍Нашел в магазине Корона #кокобай #минск #новинка #квас #аливария ♬ оригинальный звук - Кокобай
Квас «Аліварскі чарніка-чабор» — это новогодняя лимитка от компании «Аливария». Квас уже есть в беларусских магазинах, цена — 3,94 рубля. Но, судя по комментариям, новинка на вкус понравилась не всем. Некоторые пишут, что это «вода со вкусом кваса», а кто-то отмечает, что у напитка «химический» привкус.
Под постом уже несколько десятков комментариев и настоящий спор о том, какой квас все-таки лучше — «Лідскі» или «Аліварскі».
Вот что пишут белорусы:
«Аливария» и квас — это вещи несовместимые. Вы хоть пробуете, что производите?»
«Зімовы квас с вишней не заменить».
«А мне нравится, что «Аливария» придумывает новые вкусы, классические квасы всегда можно успеть попить».
«Невкусный, химия, «Лидский» круче во много раз».
«Квас должен быть квасом, а это все — химия и бензоат».
«Сами пусть пьют за эти деньги, только «Лидский» — лучше не видел, попробовал все».
Кстати, нескольких комментаторов смутила именно цена кваса; кто-то даже отметил, что новинка стоит «дороже колы».