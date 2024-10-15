закрыть
15 октября 2024, вторник, 9:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

КНДР подорвала дороги, ведущие в Южную Корею

7
  • 15.10.2024, 7:48
  • 6,882
КНДР подорвала дороги, ведущие в Южную Корею
Фото: Getty Images

Через несколько дней после первых угроз Пхеньяна.

Северная Корея подорвала свою часть дорог, соединяющих ее с Южной Кореей. Это произошло через несколько дней после угроз Пхеньяна перекрыть все автомагистрали и железные дороги между частями Корейского полуострова.

Когда-то они считались символом межкорейского сотрудничества. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных страны.

«Около полудня северокорейцы взорвали части дорог Кёнгуи и Донхэ к северу от военной демаркационной линии», – отметили в Объединенном комитете начальников штабов (JCS).

Кёнгуи – это железнодорожная остановка между станциями Сеул и Дорасан в городе Паджу провинции Кёнгидо. А Донхе – скоростная дорога, соединяющая города Пусан (провинция Южный Кенсан) и Сокчхо (провинция Канвон).

В JCS заявили, что со своей стороны военные Южной Кореи усилили наблюдение и готовность. Там добавили, что КНДР может совершить и другие провокационные действия, такие как запуск космического снаряда. В Сеуде пообещали «решительно ответить с точки зрения права на самооборону».

Примечательно, что за день до этого события, 13 октября, Пхеньян перевел в режим полной огневой готовности свое объединенное артиллерийское подразделение на границе. В Северной Корее утверждали, что такие меры связаны с «возможностью проникновения южнокорейских беспилотников».

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Инсульт или инфаркт?
Инсульт или инфаркт? Ирина Халип
Альянс диктаторов должен быть разрушен
Альянс диктаторов должен быть разрушен Леонид Невзлин
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина