КНДР подорвала дороги, ведущие в Южную Корею 7 15.10.2024, 7:48

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Фото: Getty Images

Через несколько дней после первых угроз Пхеньяна.

Северная Корея подорвала свою часть дорог, соединяющих ее с Южной Кореей. Это произошло через несколько дней после угроз Пхеньяна перекрыть все автомагистрали и железные дороги между частями Корейского полуострова.

Когда-то они считались символом межкорейского сотрудничества. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных страны.

«Около полудня северокорейцы взорвали части дорог Кёнгуи и Донхэ к северу от военной демаркационной линии», – отметили в Объединенном комитете начальников штабов (JCS).

Кёнгуи – это железнодорожная остановка между станциями Сеул и Дорасан в городе Паджу провинции Кёнгидо. А Донхе – скоростная дорога, соединяющая города Пусан (провинция Южный Кенсан) и Сокчхо (провинция Канвон).

В JCS заявили, что со своей стороны военные Южной Кореи усилили наблюдение и готовность. Там добавили, что КНДР может совершить и другие провокационные действия, такие как запуск космического снаряда. В Сеуде пообещали «решительно ответить с точки зрения права на самооборону».

Примечательно, что за день до этого события, 13 октября, Пхеньян перевел в режим полной огневой готовности свое объединенное артиллерийское подразделение на границе. В Северной Корее утверждали, что такие меры связаны с «возможностью проникновения южнокорейских беспилотников».

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