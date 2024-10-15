Трамп заявил, что Путин предупреждал его о вторжении в Украину 6 15.10.2024, 8:25

3,070

Республиканец уверяет, что смог удержать главу Кремля.

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что «очень хорошо ладит с Путиным».

Как сообщает The Telegraph, выступая на мероприятии в мэрии города Оукс, восточная Пенсильвания, Трамп подтвердил свои хорошие отношения с российским лидером и заявил, что вторжение в Украину никогда бы не произошло во время его президентства.

«Я очень хорошо лажу с Путиным», - сказал он своим сторонникам.

Говоря о решении Путина вторгнуться, он сказал:

«Это было зрачком его глаза, он говорил об этом, но я сказал, что он на это не пойдет».

Трамп убежден, что Путин решился на это только из-за действующего президента Джо Байдена.

Экс-президент США сказал, что он также имел хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским и заявил, что положит конец войне в Восточной Европе еще до того, как его изберут президентом.

«Байден ничего с этим не сделал - он даже не общался с Путиным больше года. Это война, которая должна закончиться, и я собираюсь завершить эту войну... Я попытаюсь завершить эту войну, будучи избранным президентом. Я хочу, чтобы люди перестали умирать, вот и все», - заявил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com