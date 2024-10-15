В Беларуси могут возникнуть перебои с картофелем 6 15.10.2024, 9:11

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Одна из причин — действия лукашистов.

В Беларуси могут возникнуть перебои с картофелем. Это следует из разных заявлений представителей сельскохозяйственной отрасли — фермеры признаются, что из-за сдерживания цен его выращивание стало убыточным делом. Между тем на гостелевидении уверяют, что «собранного урожая будет достаточно», пишет «Зеркало».

Какой урожай картошки в этом году (что говорит статистика)?

В Беларуси активно отчитываются об успехах по сбору урожая. Однако по некоторым данным возникает сомнение о наличии проблем с этой популярной у белорусов культурой. Например, по данным Белстата на 1 сентября, было видно, что картофеля собрали меньше, чем годом ранее. Если в 2023-м на на эту дату урожай составил 55,4 тыс. тонн, то в нынешнем — только 40 тыс. На гостелевидении сообщалось, что всего планируется собрать более 900 тыс. тонн этой культуры: «Собранного урожая будет достаточно, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка». Однако, по данным Минсельхозпрода на 14 октября, в сельскохозяйственных организациях накопали 494,6 тыс. тонн картофеля. По фермерских хозяйствам данных пока нет.

Что говорят производители картофеля

В то же время некоторые представители сельскохозяйственной отрасли признаются, что меньше внимания уделяли этой культуре. На то были объективные причины. Например, за год выросли затраты на удобрения, топливо, запчасти, зарплату, установленная предельная цена не только не позволит заработать аграриям, но и делает картофель убыточным. Об этом сообщал руководитель Гродненской областной ассоциации фермеров Дмитрий Мирский «Гродзенскай праўдзе».

Предполагая, что ситуация может так обернуться, по его словам, многие хозяйства в этом году уменьшили площади под посадку картофеля, отдав их под более рентабельные культуры. Например, в Гродненской области эти поля уменьшились на 20%. Пожертвовали урожаем популярного продукта и некоторые сельхозпредприятия в других областях. Так, на сельхозземлях Толочинского консервного завода сажали и собирали картофеля на 150 га меньше, чем в прошлом году, из-за упавшего спроса на него. Об этом сообщила главный агроном предприятия Татьяна Капранова пишет издание «Витебские вести».

Представитель фермеров также считает, что исправить ситуацию может смягчение ценового регулирования:

— Продукция останется по карману нашим покупателям. Мы понимаем, что, регулируя цены, государство заботится, чтобы на столе у каждого белоруса было достаточно еды по доступным ценам. И это хорошо. Но в данном случае, надеемся, что ограничения будут несколько скорректированы. Ведь каждый рубль из прибыли расходуется на развитие и модернизацию хозяйств, — говорит Дмитрий Мирский.

Фермеры указывают, что если ситуация с ценовым регулированием, которое не позволяет выращивать картофель без убытков, не изменится, то в следующем году некоторые аграрии начнут и вовсе отказываться от этой культуры.

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