Экс-тренера баскетбольной сборной Беларуси уволили из польского клуба 15.10.2024, 9:26

Фото: Katarzyna Pijarowska

Причиной может быть то, что он замахнулся на игрока.

Польская «Астория» из Быдгоща объявила о расставании с белорусским специалистом Александром Крутиковым, сообщается в Facebook клуба. На это обратило внимание издание «Трибуна». Судя по всему, причина в неприемлемом поведении тренера.

Инцидент произошел 13 октября в матче третьего дивизиона чемпионата Польши между резервной командой «Астории», которую возглавлял Крутиков, и «Академия Гортата» (Гданьск). В третьей четверти 20-летний игрок хозяев Мацей Заблоцкий был удален с площадки (смотреть с отметки 1.26:00), сел на скамейку запасных, после чего белoрусский наставник эмоционально завелся, подошел к Заблоцкому и замахнулся на подопечного.

Крутикову 64 года. В качестве главного тренера он работал с польскими клубами с середины 1990-х. В 2015—2019 годах руководил мужской сборной Беларуси. При нем команда имела реальный шанс впервые отобраться на чемпионат Европы. Но в решающем матче квалификации беларусы уступили португальцам.

Кроме того, в конце сезона-2016/2017 Крутиков возглавил клуб «Цмокi-Мiнск». Выводил столичную команду в плей-офф Кубка ФИБА-Европа. Тренер покинул «Цмокi» в январе 2019 года и вернулся работать в Польшу. После августа-2020 подписал письмо свободных спортсменов против насилия.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com