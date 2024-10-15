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В России попавших в колонии мигрантов из Азии заставляют ехать на войну против Украины

  • 15.10.2024, 9:47
  • 1,464
В России попавших в колонии мигрантов из Азии заставляют ехать на войну против Украины

Всплыли подробности.

Россия продолжает вербовать на войну против Украины заключенных в российских тюрьмах и колониях. При этом на фронт забирают не только граждан РФ, но и выходцев из стран Центральной Азии и других иностранцев.

Заключенных массово принуждают подписывать контракт и ехать на войну с Украиной. При этом особенное давление сотрудники колоний оказывают на молодых людей, у которых вскоре заканчивается срок. Об этом сообщает издание «Настоящее время».

Уроженец Таджикистана, который отбывает срок в российской тюрьме, рассказал, что его приговорили к 7 годам лишения свободы, из этого срока осталось отбывать всего лишь 7 месяцев. По его словам, заключенные из Таджикистана и Узбекистана, которые отбывают с ним наказание в колонии строгого режима недалеко от Москвы, находятся в критической ситуации. Руководство колонии создает для них невыносимые условия, чтобы склонить к подписанию контракта и отправке на фронт.

Мужчина отметил, что осужденных иностранцев заставляют отказаться от гражданства их страны и подать на гражданство России одновременно с заключением контракта на службу в армии. В случае отказа, заключенных помещают в штрафной изолятор.

«Люди не знают, что делать. Говорят, сведем счеты с жизнью, но не откажемся от гражданства и не поедем на войну. Они считают, что лучше пойти на суицид, чем отвернуться от родины и идти воевать», – сказал мигрант.

Группа заключенных мигрантов из колонии строгого режима недалеко от Москвы, утверждают, что в исправительном учреждении содержатся примерно 400 заключенных с гражданством Узбекистана и Таджикистана. Администрация тюрьмы обращается с ними грубо, в частности, оскорбляет их по религиозному признаку. Также они призывают остальных зеков с гражданством России избивать заключенных-мигрантов.

Иностранцы также рассказали, что тюремную форму, которую выдает колония, надзиратели отбирают у заключенных и сжигают, чтобы сделать пребывание людей в тюрьме невыносимым. При этом в тюрьмах распространяются слухи, что те, кто пошли на войну, погибают на второй и третий день.

«Они говорят, что кого хотят, того и пошлют на войну. Предлагают идти туда по своей инициативе: в этом случае, говорят, попадете в лучшие места. А если отправят принудительно, то направят прямиком на передовую, где никаких шансов выжить нет», – пишут мигранты.

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