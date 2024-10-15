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Назван овощ, снижающий риск развития рака и болезней сердца

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  • 15.10.2024, 10:06
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Назван овощ, снижающий риск развития рака и болезней сердца

И повышает уровень каротиноидов в коже.

Ученые Сэмфордского университета установили, что употребление моркови три раза в неделю значительно повышает уровень каротиноидов в коже. Эти вещества снижают риск развития рака и болезней сердца. Об этом сообщает издание Health News со ссылкой на онлайн-платформу NUTRITION 2024, где в срок с первого по второе июля будут опубликованы результаты исследования.

В эксперименте приняли участие 60 молодых людей. Их разделили на три группы. В течение четырех недель первая группа перекусывала ломтиками яблок сорта Гренни Смит (контрольная группа), вторая — молодой морковью (в количестве, равном 100 граммам на порцию). Третья группа принимала поливитаминную добавку, содержащую бета-каротин, а четвертую проинструктировали есть молодую морковь и одновременно применять витаминный комплекс.

Перед началом и по завершении эксперимента ученые оценили уровень каротиноидов в коже каждого добровольца. Каротиноиды — это фитонутриенты, которые придают красный, оранжевый и желтый цвета многим фруктам и овощам. Более высокий уровень каротиноидов в организме, предполагающий активное потребление ярких растительных продуктов, коррелирует с повышенной антиоксидантной защитой, сниженным риском развития болезней сердца и некоторых видов рака, улучшением здоровья кожи и иммунной функции.

Результаты показали, что три порции молодой моркови в неделю в качестве перекуса способствовали значительному увеличению концентрации каротиноидов в коже. Сочетание моркови с поливитаминами дополнительно повышало уровень этих фитонутриентов.

Ученые подытожили, что правильные пищевые привычки эффективно обеспечивают организм жизненно важными питательными веществами и позволяют укрепить здоровье. Согласно результатам исследования, для снижения риска развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний можно внести в рацион питания небольшое изменение — увеличить потребление моркови и подобрать добавки для усиления эффекта.

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