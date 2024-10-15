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«Кто-то видел 20 тысяч личного состава с танками?»

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  • 15.10.2024, 10:26
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«Кто-то видел 20 тысяч личного состава с танками?»

Эксперт дал прогноз о переброске в Украину войск из КНДР.

Скорее всего, военные из КНДР, которых перебросят в зону боевых действий, будут находится в тылу РФ, или на территории временно оккупированного Крыма, заявил обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко.

Как подчеркнул он в комментарии ресурсу «Труха», из Северной Кореи приедут специалисты, которые будут заниматься разминированием и сооружением фортификаций. Он считает маловероятным, что из КНДР прибудут тысячи артиллеристов, или мотострелковые бригады.

«Разве хоть одна из OSINT-групп, или мониторинговых групп, которая наблюдает за поставками из Северной Кореи в Россию боеприпасов за последнее время фиксировали передвижения 10-15-20 тысяч личного состава с танками, артиллерией? Нет», — пояснил он.

Он напомнил, что каждый месяц россияне теряют около 35 тысяч личного состава, а мобилизует РФ до 40 тысяч, при этом за счет раненых восстанавливают 25-30% потерь. Поэтому даже 10 тысяч северокорейских военных не решат проблему оккупантов.

Эксперт не исключает, что солдаты из КНДР могут заменить российских военных на временно оккупированных территориях, например, в Крыму, или на юге Украины, где они могли бы выполнять функции военной полиции.

Коваленко добавил, что штурмовиками северокорейцы скорее всего не будут, потому что в этих подразделениях важна коммуникация, а солдаты КНДР, вероятно, знают только свой язык.

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