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Умирать за пирожка

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  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 15.10.2024, 10:36
  • 2,358
Умирать за пирожка

Перед россиянами открываются интересные перспективы.

Путин внес в Госдуму на ратификацию договор с Северной Кореей.

Если очистить текст от шелухи – это прежде всего договор о военном союзе: «В случае если одна из Сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, то другая Сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами …» (статья 4).

Тем самым Россия превращается в заложника Кима, может быть втянута в военный конфликт в Азии. Будет ли Путин исполнять этот договор, если такое случится, - другой вопрос. Но само по себе его подписание и ратификация – способ «подкормить» Кима, «спустить его с поводка», придать ему смелости.

В условиях, когда авторитарный китайский режим, столкнувшись с экономическими трудностями внутри страны, пытается вести в регионе агрессивную политику (военные угрозы Тайваню), «подливать масла в огонь» договором с Кимом не отвечает долгосрочным интересам России.

Поэтому вывод один – отказаться от ратификации договора. При нормальном парламенте, действующем в интересах нашей страны, так и было бы. Более того – договор о военном союзе никогда не был бы подписан и внесен на ратификацию.

Но, как понимаете, «у нас другое». Договор с Северной Кореей будет ратифицирован. Новый шаг к мировой войне будет сделан.

Вы, граждане России, готовы воевать за Северную Корею? За тамошнюю диктатуру? За Кима - ядерного пирожка?

Телеграм-канал «СерпомПо»

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