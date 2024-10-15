В Беларуси изменили срок вручения повестки на военные сборы 2 15.10.2024, 10:40

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Еще одно новшество касается находящихся за рубежом.

В Беларуси изменили положение о порядке прохождения военных и специальных сборов, а также положение о порядке оформления постоянного проживания за пределами страны.

Соответствующее постановление правительства опубликовано 15 октября на Национальном правовом интернет-портале. Документ меняет две цифры и два пояснения.

Теперь военнообязанных, призываемых на военные и специальные сборы, нужно оповестить не позднее чем за семь дней до их начала. Ранее этот срок составлял десять дней.

«Военнообязанным, отобранным для прохождения сборов, не позднее чем за семь дней до их начала вручаются повестки с указанием сроков явки в военный комиссариат, УКГБ по области», — так теперь должна выглядеть часть п. 17 измененного положения.

Также изменен пункт о том, за чей счет оплачивается «перевозка военнообязанных, призванных на военные и специальные сборы», — из документа убрали пояснения о Минобороны и КГБ.

В документе о порядке оформления постоянного проживания за пределами Беларуси изменен возраст, с которого «осуществляется проверка наличия либо отсутствия обязанностей». Если раньше согласие военкомата требовалось для парней, которым «исполняется 16 лет в календарном году предполагаемой даты вынесения решения загранучреждения об оформлении постоянного проживания за пределами Республики Беларусь», то теперь этот возраст подняли до 17 лет.

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