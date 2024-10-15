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Пентагон напомнил Китаю о силе США

  • 15.10.2024, 10:55
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Пентагон напомнил Китаю о силе США

На фоне масштабных учений возле Тайваня.

Пентагон назвал масштабные военные учения Китая у Тайваня операцией давления. США напомнили о своем намерение поддерживать стабильности в Тайванском проливе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Пентагона бригадного генерала Пета Райдера.

«Мы внимательно следили за учениями Народно-освободительной армии КНР Joint Sword-2024B вокруг Тайваня. Эта операция военного давления является безответственной, непропорциональной и дестабилизирующей», - отметил он.

Спикер добавил, что для президента Тайваня существует давняя традиция выступать с заявлениями, посвященными национальному празднику 10/10 и обычно это не вызвало особой реакции со стороны Китая. Но Пекин выбрал эту возможность для провокационных военных действий.

Райдер подчеркнул, что США уверены в своих силах в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Сдерживание остается сильным в Индо-Тихоокеанском регионе, и департамент остается уверенным в своих текущих силах и операциях в регионе. Весь мир заинтересован в мире и стабильности через Тайваньский пролив, и мы продолжаем наблюдать растущее сообщество стран, преданных миру и стабильности в Тайванском проливе», - сказал спикер.

Он также добавил, что США работают с союзниками по продвижению видения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, несмотря на дестабилизирующее поведение Китая.

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