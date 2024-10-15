Настоящий прорыв
- Александр Роднянский
- 15.10.2024, 11:11
- 1,498
Человечество стало одним шагом ближе к освоению других планет.
Пока одна часть человечества устраивает кровавые неправедные войны, борется с ЛГБТ, квадроберами, чайлдфри за право безнаказанного домашнего насилия, называя его «традиционными ценностями», другая — строит будущее. Работает над AI (искусственным интеллектом), создает имплантируемые в мозг чипы, способные восстановить зрение людям, лишенным его от рождения, и готовит полеты на другие планеты.
Настоящий прорыв совершен в освоении космоса. Я говорю о недавних успешных испытаниях ракеты Starship.
Илон Маск давно поставил своей целью сделать космические запуски максимально дешевыми и эффективными и таким образом проложить путь к пилотируемым межпланетным миссиям.
На днях корпорация SpaceX впервые сумела посадить на стартовую площадку первую ступень ракеты Starship — Super Heavy.
Просто представьте себе в цифрах.
Стартовая масса самой мощной космической ракеты в истории — 3600 тонн.
Длина Super Heavy — 71 метр.
И вот эту гигантскую махину команда инженеров SpaceX сумела не просто вывести на орбиту, но и безопасно вернуть обратно на Землю, где её «поймала» специальная система Mechazilla — гигантская башня с механизированной «клешней».
Ракета была запущена со стартовой площадки Starbase в Бока-Чика в южной части Техаса. Это была пятая попытка компании посадить многоразовый носитель Super Heavy.
В успех этой затеи, кажется, уже не верил никто.
Но у SpaceX получилось!
И человечество стало одним шагом ближе к освоению других планет.
Александр Роднянский, Telegram