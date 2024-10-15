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Настоящий прорыв

  • Александр Роднянский
  • 15.10.2024, 11:11
  • 1,498
Настоящий прорыв

Человечество стало одним шагом ближе к освоению других планет.

Пока одна часть человечества устраивает кровавые неправедные войны, борется с ЛГБТ, квадроберами, чайлдфри за право безнаказанного домашнего насилия, называя его «традиционными ценностями», другая — строит будущее. Работает над AI (искусственным интеллектом), создает имплантируемые в мозг чипы, способные восстановить зрение людям, лишенным его от рождения, и готовит полеты на другие планеты.

Настоящий прорыв совершен в освоении космоса. Я говорю о недавних успешных испытаниях ракеты Starship.

Илон Маск давно поставил своей целью сделать космические запуски максимально дешевыми и эффективными и таким образом проложить путь к пилотируемым межпланетным миссиям.

На днях корпорация SpaceX впервые сумела посадить на стартовую площадку первую ступень ракеты Starship — Super Heavy.

Просто представьте себе в цифрах.

Стартовая масса самой мощной космической ракеты в истории — 3600 тонн.

Длина Super Heavy — 71 метр.

И вот эту гигантскую махину команда инженеров SpaceX сумела не просто вывести на орбиту, но и безопасно вернуть обратно на Землю, где её «поймала» специальная система Mechazilla — гигантская башня с механизированной «клешней».

Ракета была запущена со стартовой площадки Starbase в Бока-Чика в южной части Техаса. Это была пятая попытка компании посадить многоразовый носитель Super Heavy.

В успех этой затеи, кажется, уже не верил никто.

Но у SpaceX получилось!

И человечество стало одним шагом ближе к освоению других планет.

Александр Роднянский, Telegram

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