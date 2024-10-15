Россиян начали готовить к отключению от сервисов Google 15.10.2024, 11:18

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Топ-менеджер «Ростелекома» обратился к владельцам смартфонов.

Российские пользователи смартфонов на базе операционной системы Android могут остаться без сервисов Google, заявил вице-президент «Ростелекома» по информационным технологиям Дарий Халитов.

«Очень высокие риски, что в том или ином виде сервисы могут быть заблокированы», — сказал Халитов в интервью RTVI. Он отметил, что речь идет о Google Drive и Gmail, а также о Google Mobile Services, которые включают различные метки геопозиционирования, прогнозы погоды, push-уведомления и проч.

По его словам, россияне должны понимать, что все иностранные сервисы «могут в принципе исчезнуть <…> или пользовательский путь по их использованию будет неудобен». «И это, к сожалению, та данность, с которой мы живем», — подчеркнул вице-президент «Ростелекома».

Он напомнил, что операционная система Android не является российской и «технологически независимой». «Как показывает практика последних лет, все может произойти в этом мире. Поэтому, в общем-то, при желании как сервисы YouTube, так и телефоны на базе Android могут превратиться, может быть, не в тыкву, но с определенными сложностями наши пользователи столкнуться могут», — заключил Халитов.

В июле этого года в «Ростелекоме» заявили, что в работе оборудования корпорации Google в России возникли «технические проблемы». В связи с этим в госкомпании предупредили о возможном резком падении скорости загрузки видеороликов на YouTube. Позднее Роскомнадзор начал замедлять работу YouTube, а глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн признал, что такое решение было принято в ответ на «нарушение российского законодательства».

После этого в Минцифры сообщили, что Google ограничила создание новых аккаунтов в своих сервисах для пользователей из России. Ведомство утверждало, что компания перестала присылать на российские мобильные номера коды для регистрации учетных записей. Российским пользователям сервисов Google рекомендовали создать резервные копии своих данных и переходить на отечественные платформы.

В свою очередь в Google опровергали проблемы с оборудованием в России, а также пообещали поддерживать бесплатные сервисы компании для россиян. При этом в корпорации отметили, что знают о проблемах у пользователей в России и пытаются их решить.

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