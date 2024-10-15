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Ученые обнаружили неожиданную «сверхспособность» у мышей и крыс

  • 15.10.2024, 11:24
Ученые обнаружили неожиданную «сверхспособность» у мышей и крыс

Грызуны используют ультразвук.

Американские ученые из Университета штата Нью-Йорк в Буффало выяснили, что мыши, крысы и другие грызуны способны использовать ультразвук, чтобы лучше ощущать запахи. Исследование опубликовано в научном журнале Neuroscience & Biobehavioral Reviews (NBR).

Специалисты отметили, что мыши, крысы и их сородичи непрерывно исследуют окружающую среду, касаясь поверхностей усами и обнюхивая их. Как показали эксперименты, животные втягивают воздух сразу после подачи ультразвукового писка.

Ученые пришли к выводу, что ультразвук встряхивает пахучие частицы и формирует запаховые кластеры, которые усиливают восприятие феромонов, облегчая грызуну обнаружение и идентификацию друзей, незнакомцев и соперников.

По словам исследователей, звуковые манипуляции грызунов настолько необычны, что напоминают магию или способности рыцарей-джедаев из фантастической саги «Звездные войны».

«Это явление никогда ранее не наблюдалось, и я полагаю, даже не предполагалось ни у одного животного. Грызуны создают новые пути информации, манипулируя своей средой и контролируя молекулярные взаимодействия частиц вокруг себя», — отметил автор научной работы, доктор Эдуардо Меркадо.

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