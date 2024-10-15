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У Лукашенко слишком многое на кону

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  • Дмитрий Болкунец
  • 15.10.2024, 11:44
  • 7,076
У Лукашенко слишком многое на кону
Виктор Лукашенко
Фото: Reuters

О чем диктатор говорил со своим сыном.

Официальная хроника: Александр Лукашенко 14 октября заслушал доклад президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко. Фотографии и видеоматериалы встречи отсутствуют. На сайте НОК, который обычно не пропускает подобные мероприятия, упоминания о встрече нет.

Сейчас явно не то время, чтобы вообще обсуждать вопросы спорта — этот повод лишь прикрывал обсуждение куда более важной темы.

Неужели они не могут собраться дома и спокойно поговорить на кухне? Нет, не могут.

Пожалуй, в Минске есть как минимум два человека, которые могут обсуждать с Александром Лукашенко вопросы судьбоносного характера — и за это им ничего не будет.

Слишком многое на кону.

Смотрим, следим.

Дмитрий Болкунец, Telegram

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