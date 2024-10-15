«Зубы дракона» в Курской области за сутки убили 40 россиян 3 15.10.2024, 11:49

8,620

Их установили российские военные.

В Курской области российские командиры из-за опасений прорыва ВСУ на трассе защитились «зубами дракона». Впрочем, такое заграждение лишь усложнило передвижение россиян, в частности, эвакуацию раненых и бегство от украинских FPV-дронов.

Об этом написал в своем телеграм канале «Филолог засаде» Z-блогер Святослав Голиков, передает «Фокус».

По его словам, такие заграждения установлены в Великосолдатском районе на трассе Суджа — Курск.

«Опасный участок, на котором дронами противника уже сожжено более 50 автомашин, военных и гражданских. Соответственно, проскочить этот участок люди пытаются на высоких скоростях. На днях на участке по-серому выставили зубы дракона. Ни оповещений, ни предупредительных знаков. На скоростях за 150 км/ч влетело несколько машин, были погибшие и тяжелые пострадавшие. Товарищи, работающие на Суджанском направлении, снесли эти зубы «к чертовой матери», но на следующий день ситуация повторилась. Опять зубы по серому, разбитые машины, несколько погибших и несколько человек в реанимации», — возмутился блогер.

Он заявил, что такие действия похожи не на работу руководства, а украинских ДРГ.

«Пост на участке не поставишь, его тупо разматывают дронами. Оповещения и предупредительные знаки ситуативно могли бы спасти, но сейчас «зубы дракона» на трассе — это в принципе не вариант! Трасса активно рабочая и при этом люди по ней вынуждены летать», — написал блогер.

Он возмутился, что потери от таких заграждений на этом участке больше, чем от FPV-дронов.

Также он добавил, что на днях здесь на своем авто в «зубы» влетел известный волонтер — он не пострадал, но авто у него больше нет.

В другом российском телеграм-канале «Тройка» сообщили, что из-за «зубов дракона» уже погибли 40 российских воинов.

«Ночью в Курской области неизвестная ДРГ выставляет в тылу «зубы дракона», на трассах эвакуации, по которым машины мчатся от FPV-дронов на 150км/ч. Без каких-либо опознавательных знаков. Погибших более 40 человек только за одни сутки, столько же 300. За час больше ДТП, чем подбивает FPV за неделю», — говорится в сообщении.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com